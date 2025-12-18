Německým městům se ale nedaří výpadek daňových příjmů po automobilkách nahradit. Krátkodobě tento problém řeší výraznějšími půjčkami, tento trend ale z dlouhodobého pohledu není udržitelný. I proto musí nejspíš počítat s tím, že se nevyhnou výraznějším škrtům ve výdajích, píše portál Deutsche Welle.
Nejvýraznější problémy hlásí hornobavorský Ingolstadt. Tamní politici kvůli nedostatku finančních prostředků již rozhodli o omezování veřejných akcí a radnice snižuje i počet zaměstnanců. Patrné to je i během letošního prosince. Město totiž proti předchozím rokům méně investovalo do vánoční výzdoby. Šetří se i na údržbě parků nebo v odpadovém hospodářství.
„Ingolstadt je v hluboké finanční krizi. Jinak to pojmenovat nelze. Bude muset dojít i k dalším škrtům, které obyvatelé města pocítí,“ uvedla pro Deutsche Welle místostarostka města Dorothea Deneke-Stollová. Upozornila, že v Ingolstadtu by daňové příjmy za rok 2025 měly být proti původním odhadům jen poloviční.
Přitom právě město značky Audi se ještě v roce 2023 mohlo pyšnit druhým nejvyšším hrubým domácím produktem na obyvatele v celém Německu, a to hned za Wolfsburgem, kde sídlí automobilka Volkswagen. Oba tyto regiony se dlouhodobě umisťovaly na čele žebříčku nejbohatších měst i v rámci celé Evropy. Nynější situace je však úplně jiná.
Těžká zkouška na obzoru
Potíže hlásí ale i ta německá města, ve kterých firmy pro automobilky vyrábí subdodávky. Příkladem je obec Friedrichshafen, která se nachází u Bodamského jezera v jihozápadním Německu. Zde totiž léta sídlí společnost ZF, která se zaměřuje na produkci nejrůznějších autodílů. I této firmě se ale nedaří, což je patrné v celém městě. Obec se kvůli výpadku příjmů proto chystá vzít peníze jinde, a to přímo od tamních domácností.
Finanční problémy měst souvisejí s tím, jak se automobilovému průmyslu v posledních letech nedaří. Důvodem je rostoucí konkurence hlavně z Asie, která je levnější. Domácí výrobci i kvůli tomu čelí obrovskému poklesu exportu a ve stejnou chvíli naopak čelí rostoucím nákladům. Jde hlavně o rostoucí mzdy a dražší energie.
Letošní dodávky automobilky Audi do Číny mají za rok 2025 podle aktuálních odhadů meziročně klesnout asi o 10 procent. V dalších letech se export bude nejspíš propadat i dál. Tím klesnou i odvedené daně do rozpočtu města.
Vedení Ingolstadtu nyní počítá s tím, že namísto původně plánováno letošního rozpočtového schodku ve výši 30 milionů eur bude ten skutečný zhruba trojnásobný. Tamní politici proto nyní řeší, jak výpadek daňových příjmů nahradí. Nejčastěji se hovoří o rostoucí dani z nemovitosti.
Srdce německého automobilového průmyslu tak musí pro další roky počítat s těžkou zkouškou. „Vysoké platy, kvalitní továrny i štědré příspěvky do rozpočtů. To bude ve Wolfsburgu, Ingolstadtu nebo třeba ve Stuttgartu pravděpodobně jen velmi těžké na udržení,“ uzavírá pro Deutsche Welle výzkumník Rene Geissler.