Než Křetínskému, to radši znárodnit. Francouzi se bojí o IT koncern Atos

Návrh na znárodnění Atosu se do francouzského parlamentu dostal jako příloha k návrhu státního rozpočtu na rok 2024. Podle serveru Le Monde Informatique (LMI) však návrh nemá šanci projít, a dokonce nejspíš ztroskotá hned v parlamentních výborech.

Článek připomíná, že návrh na znárodnění zásadně odmítá francouzské Ministerstvo financí. Samotný Atos navíc ve svém vyjádření z poloviny října trvá na tom, že současná podoba restrukturalizačního plánu je optimálním východiskem z krize.

Odklady řešení svízelné situace Atosu – valná hromada, která má schválit restrukturalizaci, byla odložena z letošního léta na druhý kvartál 2024 – však mají za následek prohlubování krize a další propad akcií.

Podle plánu se má Atos rozdělit na dvě části: datová centra, klasické IT služby a Business Process Outsourcing mají pokračovat pod značkou Atos – a to je to, co především má koupit Křetínského investiční fond. Aktivity v oblasti superpočítačů, umělé inteligence, řídící systémy pro armádu a podobně mají spadnout do samostatné společnosti Eviden. V té má mít Křetínský také podíl. Sice pouze pětiprocentní, ale pro některé nacionalisticky orientované zákonodárce je i to důvod bít na poplach proti ohrožení národních strategických zájmů.

LMI upozorňuje, že Atos není francouzská firma, ale mezinárodní. Co se týče divize Eviden, která je terčem obav, 70 procent jejího byznysu probíhá v zahraničí. A co se týče celé skupiny, ve Francii pracuje pouze dvanáct procent ze 107 tisíc jejích zaměstnanců.

Podle analýzy LMI je skutečným smyslem znárodňovací aktivity okolo Atosu, vedle získání politických bodů, snaha dosáhnout alespoň dílčích ústupků. Především, Křetínský by neměl mít možnost navýšit svůj podíl nad 7,5 procenta. Dále – a tento bod již byl splněn – byly cílem personální změny ve vedení Atosu. A také šlo o to, aby zůstaly otevřené dveře pro případný vstup dalších investorů. V této souvislosti je zmiňována například společnost Airbus, která je pro Atos strategickým partnerem v oblasti vojenských zakázek – anebo samotný francouzský stát, pokud by se v budoucnu změnilo politické klima.