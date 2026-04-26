Nové licence umožňující krátkodobé pronájmy přestaly Athény vydávat ve třech městských čtvrtích již v roce 2024. O tom, že by ke stejnému kroku mohli zástupci města přistoupit i u hotelů, informoval athénský starosta Haris Doukas. „Opravdu musíme zjistit, kde a kolik dalších hotelů potřebujeme a zda vůbec,“ uvedl starosta pro Euronews. „Zvážíme, jakou další turistickou zátěž jsme schopni unést. Je patrné, že musíme jednat, pokud se nechceme stát Barcelonou,“ dodal.
Město si nechalo zpracovat i studii, ze které vyplývá, že některé oblasti únosnou kapacitu již překročily a v metropoli tak podle starosty existují místa, která si další navýšení počtu hotelů nemohou dovolit.
Z údajů organizace INSETE vyplývá, že je v Athénách aktuálně téměř 69 tisíc hotelů, z toho se 35 tisíc nachází v jejich širším centru. Za nejvíce přetíženou považují zástupci města luxusní čtvrť Kolonaki a oblasti v okolí slavné Akropole, jakou je například Plaka nebo Monastiraki.
Výrazný nárůst počtu nových ubytování připouštějí i zástupci hotelového sektoru. „Je třeba klíčové plány připravovat komplexně,“ vyslovil se k problému prezident tamní asociace hotelů Evgenios Vassilikos. S tím souhlasí i athénský starosta, jenž za nejdůležitější považuje přesun investic do čtvrtí, které by z vyššího turistického ruchu mohly naopak těžit.
Problém netkví jen v hotelech
Podle Vassilikose by se však debata neměla omezovat jen na problematiku hotelů. „Rychle rostou nejen jejich počty, ale i množství dalších typů ubytování, jakými jsou například pronajímané pokoje,“ řekl. Aktuální debata se má tedy soustředit i na rozšíření stávajících regulací týkajících se krátkodobých pronájmů.
Právě alternativní formy ubytování navíc v mnoha ohledech nepodléhají zdaleka tak přísným regulacím jako tradiční hotely. Nerovné podmínky panují například v oblasti stavebních povolení v chráněné městské oblasti, kde se oficiálně hotely stavět nemohou. V mnoha tamních budovách je však možné se bez problému ubytovat například přes platformu Airbnb, a to i navzdory skutečnosti, že podnikatelé byty registrují jako běžný dlouhodobý pronájem. I na to se chce starosta Athén v následujících jednáních s majiteli bytů a správci krátkodobých pronájmů zaměřit.
Řešit Řekové chtějí také to, aby turistické daně, které návštěvníci Athén platí, přinesly městu konkrétní přínosy. I zde panuje totiž podle zástupců metropole podezření, že některá ubytování vybraný poplatek neposkytují na rozvoj města, uzavírá portál Euronews.