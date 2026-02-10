Hlavním cílem programu Artemis je průlet kolem Měsíce. Původně měla čtyřčlenná posádka rakety Space Launch System do vesmíru odstartovat už v únoru. Nakonec ale kvůli úniku kapalného vodíku během tankování byla cesta odložena na březen. Astronauty však může alespoň těšit, že si na cestu mohou vzít i iPhony, píše agentura Bloomberg.
O možnosti jejich využití během vesmírné mise informoval Jared Isaacman, který je šéfem amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír. Zároveň uvedl, že cílem této novinky je i zachycení výjimečných okamžiků během vesmírné mise pro rodiny astronautů i veřejnost po celém světě.
NASA se tímto způsobem může snažit o zvýraznění viditelnosti amerického kosmického programu. „Našim posádkám dáme možnost sdílet inspirativní fotografie a videa z cesty, která v dějinách lidstva nemá obdoby,“ dodal Isaacman.
Velké vítězství pro Apple
Zástupci NASA rovněž uvedli, že pro další roky a míse se nevylučuje ani schválení jiných výrobců chytrých mobilních telefonů. Pro březnový program Artemis se však počítá pouze se zmíněnými iPhony, za kterými stojí společnost Apple.
„Ačkoliv se na komerčních vesmírných cestách používají podobná zařízení už asi deset let, pro naše astronauty půjde o novinku,“ dodala pro agenturu Bloomberg tisková mluvčí NASA Bethany Stevensová. Dodala, že Jared Isaacman jako šéf NASA měl u sebe poprvé chytrý telefon při cestě do vesmíru v roce 2024.
NASA se rozhodla certifikovat iPhony pro cesty do vesmíru v rekordně rychlém čase. Agentura Bloomberg píše, že i tímto způsobem chce americký úřad více spolupracovat se soukromými společnostmi.
Silnější kosmický program i Trumpův cíl
Posilování amerického kosmického programu je cílem i současné prezidentské administrativy. Donald Trump již několikrát vyjádřil svůj obdiv k soukromé vesmírné společnosti SpaceX, za kterou stojí miliardář Elon Musk. Trump zároveň chce, aby americký kosmický program byl v dalších letech ještě silnější a známější.
Komerční výrobky se do vesmíru nedostávají každý den. Naopak jde spíše o výjimku, neboť většinou je potřeba náročné testování. Které v případě iPhonů bylo zkráceno na nezbytné minimum. V minulosti šlo třeba o hodinky Omega Speedmaster Professional, které používali tehdejší astronauti během misí Apollo.
V rámci mise Artemis II, jejíž start se původně předpokládal 9. února, se uskuteční pilotovaný průlet lodí Orion kolem Měsíce. Cesta by měla trvat deset dnů. Na ní by měla v roce 2027 navázat mise s názvem Artemis III, která si proti tomu klade za cíl přistání na lunárním povrchu, uzavírá agentura Bloomberg.