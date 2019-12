Esport poprvé na burze. Dánští šampioni tak chtějí získat půl miliardy

Elektronický sport, e-sport či progaming je obecně zažitý termín pro soutěže v hraní počítačových her. Kromě drobných turnajů do této kategorie však spadají i velké profesionální akce, na kterých soutěží ti nejlepší z nejlepších.



Právě mezi takové se řadí i dánský tým Astralis, jenž se soustředí na populární střílečku Counter Strike: Global Offensive. Na světovém žebříčku v této hře již několik let drží první místo a svým vstupem na burzu si připíše další prvenství.

Jeho mateřská „stáj“ (či klan, jak se jim v esportovém světě někdy říká) Astralis Group se totiž stane úplně první esportovou firmou, která se popere s vlky z Wall Street. Prodej prvních akcií začne 9. prosince.



Kromě výher z turnajů živí esportové týmy hlavně reklama. Podle odhadů agentury Bloomberg by za dva roky měly tržby z odvětví ročně dosahovat dvou miliard dolarů, tedy zhruba 46,5 miliardy korun. Dřívější analýza společnosti Newzoo, která herní trh dlouhodobě sleduje, by sponzorské dary mohly činit až tři čtvrtiny těchto tržeb.



Zájemců bude dost

Astralis chce vstupem na burzu získat v přepočtu zhruba půl miliardy korun. Jedna akcie týmu bude stát 8,95 dánských korun, tedy asi 30,5 Kč. Podle jeho šéfa Nikolaje Nyholma bude zájemců o nákup akcií dostatek. Několik evropských a asijských investorů mu již totiž podle jeho slov přislíbilo odkup téměř poloviny akcií.



„Věříme, že některé ze značek, jejichž základy dnes pokládáme, budou za deset let mezi těmi nejhodnotnějšími a nejikoničtějšími,“ uvedl Nyholm. Kromě týmu hrajícího Counter Strike do skupiny Astralis patří i týmy soutěžící ve fotbalové hře FIFA a v League of Legends.



Pokud se vstup Astralisu na burzu vydaří, mohl by prošlapat cestičku i pro další esportové týmy. Pro mnohé investory se totiž prozatím jedná o neznámé odvětví, do něhož raději nechtějí investovat. „Je naší zodpovědností začít trh (o esportu) učit,“ doplnil Nyholm.



Finančníci esport sledují

Podle analytiků oslovených Bloombergem bude mít Astralis na burze pravděpodobně úspěch. „Trhy mají ohledně esportu velká očekávání. Je zájem o to, jak se toto odvětví vyvine,“ uvedl norský ekonom Per Hansen. Investoři jsou podle něho v současnosti navíc hladoví po nových odvětvích.

V Česku mezi velké sponzory esportu patří například Vodafone či Red Bull. Potenciál esportu se na začátku listopadu rozhodla začít využívat i Fotbalová asociace ČR. Ta založila vlastní týmy v obou nejpopulárnějších fotbalových videohrách, tedy ve FIFA a v Pro Evolution Soccer.