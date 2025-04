Státy v jihovýchodní Asii byly v posledních třech desetiletých z velké části závislé na prodeji svých výrobků do zbytku světa, a to právě zejména do Spojených států amerických. Často až obdivovaný ekonomický vývoj mnoha z nich z posledních desetiletí však visí na vlásku, píše agentura Reuters.

Export do USA se na HDP Vietnamu podílí 30 procenty a v případě Kambodži jde o 25 procent. Pokud budou americká cla vůči těmto zemím v platnosti dlouhodobě, hrozí těmto ekonomikám značný hospodářský propad.

Vietnam se dlouhodobě snaží v praxi uplatňovat takzvanou bambusovou diplomacii, která je postavená na udržování dobrých vztahů s představiteli Spojených států i Číny. Nyní ale tento způsob vyjednávání podle agentury Reuters projde poměrně náročným testem. Výzva to bude i pro tamní komunistickou stranu, která svou legitimitu staví právě na ekonomických úspěších. Ty se ale zvlášť nyní mohou jevit jako až příliš ambiciózní.

Ještě nedávno vietnamští političtí představitelé chtěli růst až osmiprocentním tempem ročně, k čemuž měl výrazně přispět právě i vývoz do USA. To také bylo jedním z hlavních důvodů, proč Vietnam v roce 2023 povýšil vztahy s Washingtonem na úroveň strategického partnerství.

Možné důsledky řeší i Thajsko

Americká cla pocítí i Thajsko. To je sice proti jiným státům na vývozu do USA mnohem méně závislé, tamní hospodářství je ale třeba proti vietnamskému v mnohem horším stavu. Ekonomika dlouhodobě stagnuje a vládě se nedaří přijít s řešením vedoucím k výraznějšímu hospodářskému růstu. Naopak se kupí jeden neúspěch za druhým. Naposledy šlo kupříkladu o nepovedený pokus o legalizaci hazardních her.

Možná největší hrozbou z politického pohledu jsou cla pro Kambodžu, ale nakonec ji předstihla Čína. V čele Kambodži momentálně stojí premiér Hun Manet, který před dvěma lety převzal vůdcovství od svého otce Hun Sena. Jeho mocenská pozice je však podle agentury Reuters velmi křehká.

Kambodža dlouho těžila ze stabilní zaměstnanosti v textilním průmyslu, kde nyní pracuje asi 750 tisíc lidí. Nejčastěji je to nejchudší vrstva společnosti, která by jen velmi těžce našla jiné pracovní uplatnění. Právě tento sektor ale americká cla dramaticky ohrožují, a to včetně obrovského počtu pracovních pozic, uzavírá Reuters.