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Asie reaguje na energetický šok. Země se vracejí k uhlí a chystají jádro

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Válka na Blízkém východě nutí rozvojové země v Asii přehodnocovat dosavadní strategii v oblasti energetiky. Po výpadcích dodávek z Kataru už nechtějí tolik spoléhat na dovážený zkapalněný zemní plyn. Vedle výraznějšího rozvoje solárních a větrných elektráren po delší době roste hlavně význam uhlí i jádra.

Zkapalněný zemní plyn měl být jedním z pilířů dlouhodobého růstu většiny asijských ekonomik. Tamní vlády počítaly s dostatkem levného LNG, které zajistí elektřinu pro průmysl a pomůže snížit spotřebu uhlí. Válka na Blízkém východě ale těmito plány výrazně otřásla, píše The New York Times.

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Uzavření Hormuzského průlivu odřízlo asijské odběratele od dodávek LNG z Kataru, na nichž je velká část tohoto regionu výrazně závislá. Napětí se navíc přeneslo také do Rudého moře, kterým prochází další důležitá trasa pro dodávky energií do Asie.

Výrazné změny jsou patrné u Filipín

Mezi země, které nyní své energetické plány přehodnocují, patří Filipíny. Podle Guillauma Lucciho, šéfa filipínské energetické skupiny Prime Infra, krize urychlila snahu více využívat domácí zdroje. „Jakmile jste závislí na dovozu, vystavujete se vlivům, které nemůžete ovlivnit,“ uvedl pro The New York Times s dovětkem, že se Filipíny snaží odpoutat od trhů, které nemají pod kontrolou.

Společnost Prime Infra provozuje plynové elektrárny u města Batangas, které využívají zemní plyn z ložiska Malampaya. Ještě v roce 2023 se očekávalo jeho brzké vyčerpání, a firma proto raději vybudovala nový terminál pro dovoz LNG. Nyní ale znovu sází na domácí těžbu. Nové vrty by mohly životnost naleziště prodloužit nejméně o šest let.

Filipíny zároveň posilují obnovitelné zdroje. Největší solární projekt v zemi začal dodávat elektřinu krátce po vypuknutí války, která zvýšila ceny energií a vyřadila asi pětinu světových dodávek LNG. „Bylo to šťastné načasování. Jako by to byl osud,“ uvedl Emmanuel Rubio, šéf filipínské energetické společnosti Meralco PowerGen, která v zemi provozuje solární, plynové i uhelné elektrárny.

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Dovoz LNG na Filipíny v březnu meziročně klesl o čtvrtinu a asijští odběratelé za plyn stále platí zhruba dvojnásobek proti době před válkou. Přestože země už v roce 2020 zastavila výstavbu nových uhelných elektráren, kvůli důrazu na stabilní a dostupnou energii mohou některé uhelné bloky zůstat v provozu déle.

Očekává se boom jádra

Podobný obrat je patrný také v dalších částech regionu. Země zvyšují výrobu elektřiny z uhlí, urychlují výstavbu obnovitelných zdrojů a podporují domácí solární systémy i elektromobilitu. Indonésie, Filipíny a Vietnam zároveň zvažují nebo připravují výstavbu svých prvních jaderných elektráren.

Vietnamský konglomerát Vingroup v březnu odložil výstavbu terminálu LNG za několik miliard dolarů. Na stejném místě chce místo něj vybudovat výrobní areál využívající obnovitelné zdroje. Řada asijských zemí se přitom inspiruje Čínou, která vedle domácích zásob uhlí rychle rozvíjí solární a větrnou energetiku, jaderné zdroje i elektrifikaci.

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Pokles poptávky po LNG v Asii by mohl narušit plány producentů ve Spojených státech i jinde, kteří nyní rozšiřují vývozní kapacity s vidinou dalšího růstu odběru z Číny, Indie a dalších rozvíjejících se ekonomik.

Část odborníků ale očekává, že po uklidnění situace se zájem o plyn znovu zvýší. LNG má dál fungovat jako záložní zdroj pro solární a větrné elektrárny a pomáhat při ústupu od uhlí, uzavírá The New York Times.

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