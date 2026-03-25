Thajská vláda ukončila cenový strop na naftu, který zvládla udržovat jen pár týdnů. Důvodem je rychle rostoucí deficit státního fondu, který dotace financoval. Strana premiéra Anutina Čarnvirakula přitom vyhrála minulý měsíc volby i kvůli slibům na snížení životních nákladů, píše agentura Bloomberg.
Udržování nízkých cen by však znamenalo další zadlužování. Veřejný dluh země již nyní dosahuje přibližně 66 procent HDP a je blízko zákonného limitu. „Nějaké důsledky to mít bude, všichni opravdu pracujeme ze všech sil,“ připustil thajský premiér.
Místo plošných opatření proto Thajsko plánuje cílenou pomoc nejzranitelnějším skupinám a zvažuje například zvýhodněné úvěry pro podniky. Přesto už analytici snižují odhad růstu ekonomiky na zhruba jedno procento.
Filipíny ve stavu nouze
Filipínská vláda reagovala na růst cen energií vyhlášením národní energetické nouze. Země má podle vládních údajů zásoby paliv přibližně na 45 dní a snaží se zajistit další dodávky.
Klíčovým krokem je dočasné zvýšení výroby elektřiny z uhlí. Filipíny, které už nyní získávají zhruba 60 procent elektřiny z tohoto zdroje, tak reagují na dramatický růst cen zkapalněného zemního plynu. Vláda zároveň jedná o možném dovozu ropy i ze sankcionovaných zemí, aby zajistila stabilitu dodávek.
„Pokud uspějeme, budeme schopni alespoň částečně snížit ceny elektřiny, které výrazně stouply kvůli konfliktu na Blízkém východě,“ řekla podle webu The Guardian ministryně energetiky Sharon Garinová.
Ekonomické důsledky války jsou citelné především pro běžné obyvatele. Vláda proto poskytuje finanční podporu dopravcům a zavádí bezplatnou veřejnou dopravu ve vybraných městech. Například provozovatelé motocyklových taxislužeb získají dotaci ve výši pěti tisíc filipínských pesos (asi 1 750 korun).
Jižní Korea oslabuje měnu
Také Jižní Korea přechází do krizového režimu. Premiér Kim Min-seok oznámil vytvoření speciálního ekonomického krizového štábu a přípravu mimořádného rozpočtu ve výši zhruba 25 bilionů wonů (přibližně 16,7 miliardy dolarů).
Důvodem je vysoká závislost země na dovozu ropy z Blízkého východu, která činí až 70 procent spotřeby. Vláda se snaží situaci stabilizovat mimo jiné zavedením cenového stropu na paliva, poprvé za téměř tři desetiletí.
„Vzhledem k tomu, že se konflikt pravděpodobně protáhne, potřebujeme se připravit i na nejhorší scénáře,“ uvedl podle Bloombergu Kim. Vláda podle něj bude reagovat s nejvyšší naléhavostí, odpovídající závažnosti situace.
Ekonomové upozorňují, že fiskální stimul může krátkodobě podpořit růst, zároveň však zvyšuje inflační rizika. Vyšší ceny energií totiž zdražují průmyslové vstupy, jako jsou petrochemické produkty nebo hnojiva, což může oslabit konkurenceschopnost exportu.