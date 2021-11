Asijský cestovní ruch se obnovuje. Klíčoví Číňané mu ale chybějí

Čína, jedna z nejdůležitějších zemí pro celosvětový turistický ruch, si stále udržuje velmi přísné podmínky co se týče vstupu a také vycestování ze země. Mezinárodní letecké kapacity momentálně dosahují zhruba dvou procent toho, jak to bývalo před pandemií a to i proto, že Čína má stále nulovou toleranci covidu.



Cestovnímu ruchu tak chybí ročně zhruba 255 miliard dolarů, což je částka, kterou Číňané za cestování průměrně utráceli. Peníze nejvíc chybí různým asijským zemím, jako je například Thajsko, jehož letovisko Phuket bylo oblíbenou destinací čínských turistů.

Podle Raviho Chandrana, generálního ředitele skupiny luxusních resortů laguna Phuket, se momentálně Thajci snaží přilákat turisty z Evropy, USA nebo Spojených arabských emirátů.



Sám Chandran však stále doufá, že čínští turisté se na Phuket vrátí, jelikož tvořili 25 až 30 % veškerého jeho zisku a celkově Thajsku ročně vydělávali okolo 50 miliard. „Zatím ale necítíme, že by se něco mělo měnit a Čína by k nám turisty zase pustila. I proto jsme zatím nedělali žádné propagační akce ani marketingové kampaně na nalákání čínských cestovatelů,” říká Chandran pro agenturu Reuters.

Thajsko doufá, že letos přijme 180 000 zahraničních turistů, což je zlomek z přibližně 40 milionů, které přijalo v roce 2019, protože od listopadu otevřelo turistům místa i mimo Phuket.

Státy se musí přizpůsobit

Mnozí odborníci očekávají, že Čína zachová tak přísná opatření, jako je až třítýdenní karanténa, pro ty, kteří se vracejí domů, přinejmenším do druhého čtvrtletí příštího roku a případně je pak bude otevírat postupně podle jednotlivých příchozích zemí.



Podle mnohých se ale státy prostě musí přizpůsobit novému prostředí a nelpět na lákání turistů ze stejných zemí jako před koronavirem. „Destinace musí identifikovat nové zdrojové trhy a naučit se prodávat a uspokojovat potřeby různých kultur,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace cestovního ruchu v Tichomoří (PATA) Liz Ortiguera a jako vzácný příklad úspěšného obratu během pandemie uvedla Maledivy.

Řetězec ostrovů v Indickém oceánu se intenzivně propagoval na veletrzích a přilákal do svých luxusních letovisek víc ruských a indických návštěvníků. Před pandemií zde byla největším zdrojem turistů také právě Čína, ale Maledivy zaznamenaly za prvních devět měsíců roku 2021 celkový pokles příjezdů jen o 12 % oproti stejnému období roku 2019.

„Když jsme si uvědomili, že čínští cestovatelé na Maledivy v dohledné době nepřijedou, přeorientovali jsme se na jiné klíčové trhy včetně Ruska,“ uvedl mluvčí společnosti COMO Hotels and Resorts, která má dva maledivské resorty.

Číňané chtějí cestovat jinak

Společnost ForwardKeys, která se zabývá údaji o cestovním ruchu, odhaduje, že bude trvat až do roku 2025, než se čínský výjezdový cestovní ruch vrátí na úroveň před pandemií. I když Čína otevře své hranice, průzkumy ukazují neochotu mnoha tamních lidí cestovat do zahraničí kvůli obavám z nákazy. Číňané navíc během pandemie začali víc cestovat po své zemi a rozmohla se například vlna dovolených na ostrově Hainan.



„Upřímně řečeno, nemám příliš chuť cestovat do zahraničí,“ říká devětadvacetiletá Kat Qi, výzkumná pracovnice v Pekingu, která před pandemií velmi často cestovala do jihovýchodní Asie a Británie. „Spousta míst, která jsem chtěla navštívit především kvůli přírodě, se nachází v méně rozvinutých zemích a tam bývá proočkovanost malá, takže se mi tam moc nechce,” dodává.

Její chuť cestovat hlavně za krásami přírody je také trendem, který se objevuje v průzkumech mezi čínskými cestovateli. Podle průzkumů se právě mladí Číňané naučili cestovat do přírody a využívat kempy a celkově se proměňují cestovatelské preference, kterým se cestovní ruch bude muset přizpůsobit.

„Trh se vyvíjí a Číňané cestující v roce 2022 budou úplně jiní než Číňané cestující v roce 2019,“ předpokládá Wolfgang Georg Arlt, generální ředitel China Outbound Tourism Research Institute.

Minulostí by se mohly stát i velké skupinové zájezdy, které v rámci domácích cest rovněž upadly v nemilost, nahradit by je mohly nezávislé cestování a menší individuální zájezdy s rodinou a přáteli, uvedla Sienna Parulis-Cooková, ředitelka marketingu a komunikace poradenské společnosti Dragon Tail International.

„Myslím, že lidé budou chtít cestovat spíš v menších skupinkách s někým, koho znají a i když organizované cestování asi úplně nezanikne, bude méně lidí, kteří budou chtít jet někam autobusem s 50 cizími lidmi,“ dodala.