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Arnault posiluje svůj vliv na LVMH. Zjednodušuje strukturu svého holdingu

Jan Dvořák
  15:00
Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault...

Jeden z nejbohatších mužů Francie a šéf luxusního impéria LVMH Bernard Arnault čelí kritice kvůli rostoucímu vlivu na francouzská média. Novinářské organizace a odbory upozorňují, že po převzetí ekonomického týdeníku Challenges získal bezprecedentní kontrolu nad významnou částí francouzského ekonomického tisku. (17. června 2026) | foto: REUTERS Abdul SaboorReuters

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Bernard Arnault a jeho rodina plánují zjednodušit strukturu společností LVMH, aby zajistili, že kontrola nad největším světovým luxusním impériem zůstane zachována napříč generacemi. Cílem jeho plánu je, aby téměř celý podíl rodiny Arnaultů ve společnosti LVMH byl držen v jediném subjektu, společnosti Agache.

Nejnovější z řady kroků 77letého Arnaulta má za cíl upevnit kontrolu rodiny nad společností, kterou vybudoval, a připravit ji na případné nástupnictví, jelikož investoři v této otázce stále více požadují jasnost, píše agentura Bloomberg.

Akcie společnosti LVMH ve čtvrtek v raném obchodování v Paříži vzrostly až o 1,2 procenta. V letošním roce však v souvislosti s obecnějším poklesem výdajů na luxusní zboží ztratily téměř 40 procent své hodnoty.

Agache, komanditní společnost typu, jaký ve Francii využívají rodinné firmy, by v LVMH držela přímý podíl ve výši 49,76 procenta základního kapitálu a 65,55 procenta hlasovacích práv.

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„Po dokončení těchto transakcí by tak byla kontrola nad LVMH vykonávána v rámci jediné společnosti, která je již více než třicet let kótována na burze Euronext Paris,“ uvedla ve středu ve svém prohlášení společnost Christian Dior.

V rámci vyřazení společnosti Christian Dior z burzy budou mít menšinoví akcionáři možnost prodat své akcie v rámci veřejné nabídky na odkup, anebo zůstat akcionáři po boku rodiny Arnaultových v rámci dosud nevytvořené kontrolní entity LVMH s názvem Agache.

Podle burzovních pravidel by rodina Arnaultových byla povinna předložit nabídku na odkup všech akcií společnosti Dior, které nevlastní a které představují 2,44 procenta základního kapitálu, s platbou v hotovosti. Hodnota tohoto podílu činila v úterý přibližně 1,63 miliardy eur (1,85 miliardy dolarů), uvádí se v prohlášení.

Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Christian Dior SE, na které by měly být tyto změny schváleny, by se pravděpodobně konala ještě před koncem tohoto roku, přičemž veřejná nabídka na odkup akcií je naplánována na první čtvrtletí příštího roku, jak uvádí podání, a to s výhradou schválení ze strany AMF, francouzského regulátora cenných papírů. Na veřejnou nabídku na odkup akcií by nenásledovalo vynucené odkupování zbývajících akcií.

Problém jménem Čína

Klíčový pro evropské výrobce luxusního zboží nadále zůstává čínský trh. Globální luxusní značky tam ale čelí slábnoucí poptávce a výraznému poklesu prodejů u části značek.

Agentura Bloomberg již dříve upozornila, že prodeje 25 největších luxusních značek v Číně v červenci klesly o více než deset procent. K oslabení poptávky přispívají mimo jiné přísnější kontroly přeshraničních investic a snaha čínských úřadů více zdanit majetek a investiční zisky držené v zahraničí.

LVMH hlásí růst po dvou letech. Luxus ale stále zachraňují hlavně šperky

„Firmy v luxusním segmentu začínají u svých VIP klientů zaznamenávat větší opatrnost v důsledku slábnoucího efektu růstu bohatství a přísnějšího daňového prostředí pro spotřebitele s vysokými příjmy,“ uvedl v srpnu Jacques Roizen, spoluzakladatel poradenské společnosti Foresight Performance Partners se sídlem v Šanghaji.

V červenci zaznamenaly dvouciferný pokles prodejů například značky Louis Vuitton, Dior, Gucci, Bottega Veneta a Balenciaga, zatímco Hermès přešel z růstu do poklesu. Výrazně zpomalil také růst prodejů značek Chanel a Prada, uvedly zdroje agentury Bloomberg.

Slábnoucí čínská poptávka zároveň doléhá na jednotlivé tituly v luxusním sektoru. Například akcie LVMH za poslední rok ztratily zhruba pětinu hodnoty a od začátku letošního roku téměř 40 procent.

„V posledních dvou letech pozorujeme určitou souvislost mezi výkonností kapitálových trhů a prodejem luxusního zboží,“ uvedl Robert Wu, generální ředitel šanghajské společnosti Baiguan, která se zabývá analýzou ekonomických a spotřebitelských dat. „Dříve nebyla vazba mezi vývojem akciových trhů a prodejem luxusního zboží tak výrazná, protože větší část majetku bohatých Číňanů byla vázána v nemovitostech,“ uzavřel podle Bloombergu.

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