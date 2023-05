Rusové si už nedají arménský koňak Ararat. Firma tam přestane vyvážet

„Mám informaci, prakticky již oficiální, o tom, že jerevanský závod ukončí vývoz své produkce na ruský trh,“ řekl arménským poslancům ministr Kerobjan. Varoval zároveň, že toto rozhodnutí vytvoří problémy při nákupu hroznů u farmářů, vláda se ale podle něj snaží pružně reagovat na změny.

Ruská média spojují konec vývozu arménského koňaku do Ruska s rozhodnutím francouzské firmy Pernod Ricard ukončit aktivity v Rusku. Druhý největší výrobce lihovin na světě se tak rozhodl poté, co se ve Švédsku objevily kontroverze ohledně jejího obnoveného vývozu vodky Absolut do Ruska.

„Společnost Pernod Ricard může potvrdit, že na konci dubna 2023 zastavila veškerý vývoz svých mezinárodních značek do Ruska. Rovněž ukončíme distribuci našeho portfolia v Rusku, což je proces, jehož dokončení předpokládáme za několik měsíců,“ uvedl podnik 12. května na svém webu.

Pernod Ricard v dubnu potvrdil, že obnovil některé vývozy do Ruska, které zastavil v březnu 2022 krátce poté, co Moskva zahájila invazi na Ukrajinu. Rozhodnutí firmy o obnovení exportu vyvolalo ve Švédsku kontroverze a na sociálních sítích výzvy k bojkotu švédské vodky Absolut, která firmě patří.

Společnost Pernod Ricard vlastní mimo jiné českou likérku Jan Becher - Karlovarská Becherovka (JBKB). Mezi její další známé značky patří gin Beefeater, rum Havana Club, koňak Martell, šampaňské Mumm nebo whisky Jameson, Chivas Regal a Ballantine’s. Největší výrobce lihovin na světě je britská firma Diageo.