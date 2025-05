Mladí lidé sedí u počítačů v Centru kreativních technologií TUMO v Jerevanu. Všichni ve věku od 12 do 18 let zde mohou zdarma experimentovat s technologiemi a designem a vyzkoušet si technologie, které je připraví na budoucí povolání. (31. března 2025) | foto: ČTK

Čtrnáctiletý Eric se stejně starým spolužákem Narekem předvádějí svůj model chytrého skleníku, který monitoruje teplotu a automaticky ovládá ventilátory prostřednictvím mobilní aplikace. Jedenáctiletý Arakel zase ukazuje svůj kartonový model domu s výsuvnou šňůrou na prádlo. „Usnadnil jsem mamince práci. Jedna část zařízení je na střeše a druhá je motor,“ řekl. „Když prší, šňůra zajede pod střechu a udrží prádlo v suchu,“ říká student.

Program Armath, jehož součástí jsou i tito studenti, založila organizace Union of Advanced Technology Enterprises (UATE). Ta zastupuje přes 200 arménských technologických společností, přičemž v celé zemi jich je zhruba 4 000. „Naše vize je taková, že chceme, aby se Arménie stala technologickým centrem, které bude nejen jí, ale i světu přinášet maximální hodnoty,“ řekl pro BBC Sarkis Karapetjan, výkonný ředitel UATE.

Podle něj je program nejúspěšnějším propojením veřejného a soukromého sektoru v zemi. „Chodíme do škol, zřizujeme laboratoře a darujeme vybavení. Vláda s ministerstvem školství nám ročně poskytují rozpočet ve výši dva miliony dolarů (téměř 44 milionů korun) na platy učitelů.“ V současnosti působí v Armathu přes 600 vyučujících a 17 000 studentů.

„Naším cílem je, aby se každý rok pět tisíc nejtalentovanějších dětí rozhodlo stát inženýry a IT specialisty,“ říká Karapetjan.

Cesta do Kalifornie

Arménie je vnitrozemský stát s 2,7 miliony obyvatel a je to nejmenší země v oblasti Zakavkazska. Proti svým sousedům nemá přírodní zdroje ani přístup k moři, ovšem od dob Sovětského svazu patří k velmoci v oblasti matematiky a informatiky.

O tom svědčí i úspěchy, jako aplikace Picsart, která už v roce 2011 umožňovala pomocí umělé inteligence upravovat fotky a videa. Podle výroční zprávy je Arménie nejlepší zemí v oblasti Kavkazu, kde založit firmu, což ji řadí mezi 57. zemi celosvětově. Například Gruzie se umístila na 70. místě a Ázerbájdžán až na 80. místě.

Velký vliv na rozvoj arménských technologií je celosvětová diaspora. Přibližně 75 procent lidí arménského původu totiž žije v zahraničí, což přináší užitečné kontakty například v americkém technologickém průmyslu. Jen ve Spojených státech jich totiž žije téměř 1,6 milionů.

Jedním z nich je i Samvel Chačikjan, ředitel společnosti SmartGate, která investuje do technologií. V rámci svých programů bere arménské podnikatele do Silicon Valley a Los Angeles, kde jim pomáhá navazovat kontakty s předními americkými společnostmi a investory.

Arménii k rozvoji přispěla i ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022. Tisíce ruských IT specialistů totiž zemi opustilo a usadilo se právě v oblasti jižního Kavkazu. „Arménie byla k lidem z Ruska nejpřívětivější, co se týče stěhování a přizpůsobování se,“ říká Vasily, který do země přišel v roce 2023 jako IT konzultant. Odhaduje se, že tímto způsobem vznikla komunita čítající 5 až 8 tisíc lidí, kteří pomohli vyplnit mezery v oblastech zpracování dat, kybernetické bezpečnosti nebo finančních technologií, uzavírá pro BBC.