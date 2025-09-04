Zemřel jeden z největších módních návrhářů. Giorgiu Armanimu bylo 91 let

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním obratem přibližně 2,3 miliardy eur (2,7 miliardy dolarů), uvedla agentura Reuters.
Giorgio Armani, módní ikona a majitel basketbalového klubu Armani Milán | foto: AP

„S nekonečným zármutkem oznamuje skupina Armani úmrtí svého tvůrce, zakladatele a neúnavné hnací síly: Giorgia Armaniho,“ uvedl módní dům ve svém prohlášení.

„V této společnosti jsme se vždy cítili jako součást rodiny,“ uvedli ve čtvrtek jeho zaměstnanci a rodina. „Dnes s hlubokým dojetím pociťujeme prázdnotu, kterou zanechal ten, kdo tuto rodinu založil a vychoval s vizí, vášní a odhodláním,“ dodali.

Smuteční síň bude zřízena v Miláně, a to od soboty do neděle 7. září a bude otevřena od 9:00 do 18:00. V souladu s výslovným přáním návrháře se pohřeb bude konat v soukromí.

Giorgio Armani: Ženy mají stárnout přirozeně, muži nemají být svalovci

Armani, který zastával funkci předsedy, generálního ředitele a kreativního návrháře, se chystal nyní v září oslavit 50. výročí své stejnojmenné společnosti módní přehlídkou a večírkem.

Návrhář zahájil svou hvězdnou kariéru již v šedesátých letech. Tehdy mu coby asistentovi dal šanci Nino Cerruti. Vlastní firmu založil v roce 1974 s partnerem Sergiem Galeottim, který o jedenáct let později zemřel na infarkt v jejich milánském domě.

Armani dosáhl celosvětového úspěchu, se svou prací pronikl i do Hollywoodu, kde je vnímán jako absolutní špička. V roce 2001 ho časopis Forbes jmenoval nejúspěšnějším italským návrhářem, jeho jmění tehdy odhadl na téměř dvě miliardy amerických dolarů. K dnešku se tato částka několikanásobně zvýšila.

