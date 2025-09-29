Rusko již od roku 2022 vkládá do svého armádního sektoru zhruba 40 procent příjmů státního rozpočtu. Mnoho firem kvůli válce na Ukrajině přešlo na válečnou výrobu a obrovská produkce zbraní zabraňuje ještě výraznějšímu poklesu ruského hospodářství. Prezident Putin na tom ale nejspíš nehodlá do budoucna nic měnit, píše agentura Bloomberg.
Ačkoliv nyní je ruský obranný průmysl orientovaný zejména pro potřeby vedení války na Ukrajině a rozšiřování skladovaných zásob, do budoucna může jít o oblíbený vývozní artikl. Zbraně by ve velké míře mohly mířit k aktuálním spojencům, mezi něž se řadí Čína či KLDR. Válečný materiál by ale mohl proudit i na nové trhy, a to mimo jiné do Afriky, na Blízký východ či do Latinské Ameriky.
Ruský státní vývozce zbraní Rosoboronexport tvrdí, že v současné době má zakázky ze zahraničí v hodnotě rekordních 60 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 1,4 bilionu korun. Experti navíc potvrzují, že ruský obranný průmysl může být do budoucna ve světě populární, a to mimo jiné díky lákavé ceně. Ta souvisí mimo jiné s poměrně nízkými výrobními náklady, obrovskou výrobní kapacitou i úsporami.
„Poptávka po ruských zbraních nikdy nezmizela. Například země jako Egypt či Alžírsko by i jakýkoliv dočasný mír s Ukrajinou braly jako signál, že s Ruskem mohou začít znovu obchodovat,“ uvádí pro agenturu Bloomberg expertka Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku Anna Borščevská.
Transformace vyšla na biliony rublů
Zatímco před invazí na Ukrajinu v roce 2022 Rusko vyrábělo zhruba 400 obrněných vozidel ročně, nyní jich produkuje přibližně desetinásobek. Armádní sektor se nyní zároveň zaměřuje na výrobu dronů. Ještě v roce 2023 jich ruské firmy vyrobily celkem 140 tisíc, o rok později to bylo již 1,5 milionu. V letošním roce by to podle odhadů mělo být dokonce ještě víc.
Rusko do armádního sektoru investuje obrovské množství finančních prostředků. Cena za transformaci ruského hospodářství mezi lety 2022 a 2024 vyšla na 22 bilionů rublů, což je asi 5,5 bilionu korun. Výdaje navíc neustále rostou, a to přesto, že ruskou ekonomiku dusí sankce ze Západu.
Je ale otázkou, zda obranné zakázky ze zahraničí mohou ruským firmám do budoucna zcela vykompenzovat aktuální domácí ruskou poptávku související hlavně s trvající válkou na Ukrajině. Pokud válečný konflikt skončí, budou nejspíš některé ruské podniky omezovat provoz, propouštět a dalším pracovníkům snižovat mzdy.
Ruské firmy se účastní armádních veletrhů
Aktuálně se ale ruským armádním firmám daří a účastní se i veletrhů po celém světě. Nedávno se společnosti snažily své zbraně prodávat mimo jiné i v Malajsii či Brazílii. Potenciální odběratele láká i přímá zkušenost z reálného konfliktu.
„Válka na Ukrajině je pro Rusko z pohledu testování nových zbraní a válečných technologií ideální. Poté, co konflikt skončí, bude Rusko pravděpodobně do světa vyvážet to vojenské vybavení, které se během války ukázalo jako nejúspěšnější,“ doplňuje analytička Tatiana Orlovová.
Podle agentury Bloomberg aktuální ruská strategie do velké míry kopíruje postup Sovětského svazu po druhé světové válce. Právě tato velmoc se totiž po roce 1945 stal největším vývozcem zbraní na světě hned po Spojených státech. Podle aktuálních odhadů by Rusko v prvních čtyřech letech po skončení války na Ukrajině mohlo do světa vyvézt vojenské vybavení za 19 miliard dolarů ročně, uzavírá Bloomberg.