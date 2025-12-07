Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

  12:00
Ruská agrese na Ukrajině a obecná geopolitická nejistota nutí Evropu investovat do obrany. Z těchto investic profitují i britské loděnice, které v posledních měsících získávají nové zakázky. Pro britské firmy je však novou výzvou nedostatek kvalifikovaných pracovníků.
foto: Karolína Snellgrove

Nové objednávky přicházejí zejména ze severu Evropy – ze Švédska, Norska a Dánska. Britské loděnice ale staví nové válečné lodě i pro Indonésii, a v posledních týdnech projevily zájem také Turecko a Nizozemsko. Před zahájením stavby je však nutné vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly, upozorňuje agentura Bloomberg.

Britské doky zažily svůj vrchol v 30. letech minulého století, kdy bylo nutné modernizovat tamní námořnictvo. Po druhé světové válce počet zakázek postupně klesal. „Velká Británie byla před sto lety obrovskou loděnickou velmocí,“ připomíná historik a vysokoškolský pedagog Andrew Lambert.

Obrana jako britská priorita

Loděnice jsou pro Spojené království historicky velmi důležité. Současný premiér Starmer zdůrazňuje, že chce navyšovat britské obranné výdaje a získávat nové obranné zakázky. Podíl výdajů na HDP by měl ze současných 2,4 % postupně růst.

Britské loděnice se ekonomicky daří. Podle britských údajů přispěly k výkonnosti ekonomiky v roce 2024 částkou 2,7 miliardy liber (přibližně 75 miliard korun), což je o 72 procent více než v roce 2019.

Mezi nejúspěšnější firmy patří například BAE Systems, která letos v Glasgow otevřela moderní loděnici za 300 milionů liber (asi 8,3 miliardy korun). Nová hala umožňuje stavět současně dvě fregaty o délce 150 metrů.

Do britských loděnic investují i Španělé

Do britských loděnic investuje i španělská firma Navantia, která převzala čtyři závody a vložila do jejich modernizace 115 milionů liber (asi 3,1 miliardy korun). „Na investice do tohoto odvětví přišel ten správný čas,“ říká Donato Martinez, šéf Navantie pro britský trh.

Britské loděnice však čelí globální konkurenci, která je v porovnání s 30. lety mnohem silnější. „Británie se musí snažit zajistit stabilitu loďařského sektoru, na kterou se v minulosti nemohla spolehnout,“ doplňuje Andrew Lambert.

S rostoucím významem britského loďařství stoupá i počet učňů a mladých odborníků, na které se loděnice chtějí opřít v budoucnu. Podle odhadů může zaměstnanost v britských dokách do několika let téměř zdvojnásobit, pokud se firmám podaří získat klíčové zakázky a uspět v konkurenci, uzavírá Bloomberg.

Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

