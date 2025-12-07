Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek

Nové objednávky přicházejí zejména ze severu Evropy – ze Švédska, Norska a Dánska. Britské loděnice ale staví nové válečné lodě i pro Indonésii, a v posledních týdnech projevily zájem také Turecko a Nizozemsko. Před zahájením stavby je však nutné vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly, upozorňuje agentura Bloomberg.
Britské doky zažily svůj vrchol v 30. letech minulého století, kdy bylo nutné modernizovat tamní námořnictvo. Po druhé světové válce počet zakázek postupně klesal. „Velká Británie byla před sto lety obrovskou loděnickou velmocí,“ připomíná historik a vysokoškolský pedagog Andrew Lambert.
|
Industriální srdce impéria. Belfast, rodiště Titaniku, má v sobě drsné kouzlo
Obrana jako britská priorita
Loděnice jsou pro Spojené království historicky velmi důležité. Současný premiér Starmer zdůrazňuje, že chce navyšovat britské obranné výdaje a získávat nové obranné zakázky. Podíl výdajů na HDP by měl ze současných 2,4 % postupně růst.
Britské loděnice se ekonomicky daří. Podle britských údajů přispěly k výkonnosti ekonomiky v roce 2024 částkou 2,7 miliardy liber (přibližně 75 miliard korun), což je o 72 procent více než v roce 2019.
Mezi nejúspěšnější firmy patří například BAE Systems, která letos v Glasgow otevřela moderní loděnici za 300 milionů liber (asi 8,3 miliardy korun). Nová hala umožňuje stavět současně dvě fregaty o délce 150 metrů.
|
Řecké loděnice díky privatizaci konečně vzkvétají. A s nimi i přímořská města
Do britských loděnic investují i Španělé
Do britských loděnic investuje i španělská firma Navantia, která převzala čtyři závody a vložila do jejich modernizace 115 milionů liber (asi 3,1 miliardy korun). „Na investice do tohoto odvětví přišel ten správný čas,“ říká Donato Martinez, šéf Navantie pro britský trh.
Britské loděnice však čelí globální konkurenci, která je v porovnání s 30. lety mnohem silnější. „Británie se musí snažit zajistit stabilitu loďařského sektoru, na kterou se v minulosti nemohla spolehnout,“ doplňuje Andrew Lambert.
|
Zpět ke kořenům. Největší nákladní plachetnice světa vyplula přes Atlantik
S rostoucím významem britského loďařství stoupá i počet učňů a mladých odborníků, na které se loděnice chtějí opřít v budoucnu. Podle odhadů může zaměstnanost v britských dokách do několika let téměř zdvojnásobit, pokud se firmám podaří získat klíčové zakázky a uspět v konkurenci, uzavírá Bloomberg.