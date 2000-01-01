náhledy
Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli slabým srážkám zbylo poslední procento vodních zásob. Ryby vyhynuly a pole, která si z nádrže brala vodu, vyschla.
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Desítky let sucha umocněné letošní rekordně slabou zimní sněhovou pokrývkou a nejteplejším březnem v historii měření prohloubily nedostatek vody v celém regionu. Na snímku je patrná nízká hladina vody u paty přehrady Coolidge Dam.
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I stohektarová farma Nancy Caywoodové, na níž se pěstuje vojtěška a bavlna, je zcela závislá na zavlažování z nádrže San Carlos. V prašném zavlažovacím kanálu se však nyní povalují kusy suchého stepního porostu.
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Záběr z dronu nabízí smutný pohled na neobdělávaná bavlníková pole a vyschlé zavlažovací kanály na Caywood Farms.
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Nancy Caywoodová, spolumajitelka farmy Caywood Farms, drží kus bavlny na neobdělávaném poli, u nohou zbytky někdejší úrody. „Držíme se už téměř 30 let,“ říká.
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Jediné, čemu se zde daří, jsou solární parky. „Lidé za námi chodí a říkají: ‚Nechtěli byste prodat svou půdu, abychom na ní mohli postavit solární panely?‘“ říká farmářka Caywoodová.
Autor: Reuters
Nepoužívaná rampa pro spouštění lodí končí u vegetace, kterou začalo zarůstat nyní vyschlé dno nádrže.
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V popředí neobdělávané bavlníkové pole, za ním usychající pole vojtěšky na Caywood Farms
Autor: Reuters
I tento zavlažovací kanál kdysi na Caywood Farms přiváděl vodu. Dnes je zcela vyschlý.
Autor: Reuters
Pohled z dronu na nízkou hladinu vody v nádrži San Carlos. Brad Udall z coloradské státní univerzity říká, že rozsáhlé zásoby podzemní vody pod arizonskou pouští jsou ve světovém měřítku jedinečné. Zároveň ale podle něj jde o neobnovitelný zdroj.
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Potíže má i farmář Jace Miller, spolumajitel farmy Triple M Farms. I on přišel o většinu přístupu k vodě Zde si prohlíží pole vojtěšky v indiánské rezervaci Gila River jižně od Phoenixu v Arizoně.
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Podle Millera jsou farmáři klíčoví pro potravinovou bezpečnost země. Volá po budování dálkových vodovodů podobných ropovodům. „Nemůžete pořád jen brát vodu zemědělcům,“ říká.
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Zavlažování zkouší vyřešit pomocí vyčištěné odpadní vody, kterou používá k pěstování plodin, jež se nekonzumují přímo, například vojtěšky a bavlny. Ten je na snímku dole. Nad ním je pak vyschlý zavlažovací kanál.
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Miller doufá, že do svého podniku zapojí svého syna, přestože kvůli suchu leží ladem více než polovina jeho polí. Zemědělskou půdu zatím skupují developeři bytové výstavby a solární společnosti.
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Pole vojtěšky ve vlastnictví farmy Triple M Farms rostou poblíž místa, kde má vzniknout nová předměstská obytná zástavba.
Autor: Reuters