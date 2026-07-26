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OBRAZEM: Jen suchá pláň a kaktusy. V Arizoně zmizela jedna z největších vodních ploch

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  15:00
Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos... Desítky let sucha umocněné letošní rekordně slabou zimní sněhovou pokrývkou a... I stohektarová farma Nancy Caywoodové, na níž se pěstuje vojtěška a bavlna, je... Záběr z dronu nabízí smutný pohled na neobdělávaná bavlníková pole a vyschlé... Nancy Caywoodová, spolumajitelka farmy Caywood Farms, drží kus bavlny na... Vyschlý zavlažovací kanál z nádrže San Carlos na Caywood Farms Jediné, čemu se zde daří, jsou solární parky. „Lidé za námi chodí a říkají:... Nancy Caywoodová žmoulá na neobdělávaném poli zbylé kusy bavlny. Krajinu u nádrže San Carlos tak už lemují hlavně kaktusy saguaro. Nepoužívaná rampa pro spouštění lodí končí u vegetace, kterou začalo zarůstat... Přehrada Coolidge Dam a nízká hladina vody v nádrži San Carlos Vegetace zarůstá vyschlou část dna nádrže.
Kdysi to byla jedna z největších vodních ploch v Arizoně. Nádrž San Carlos vznikla na řece Gila nad hrází Coolidge Dam a vešla se do ní asi miliarda metrů krychlových vody. V současnosti v ní kvůli slabým srážkám zbylo poslední procento vodních zásob. Ryby vyhynuly a pole, která si z nádrže brala vodu, vyschla.

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