Prezident podává Argentincům hořkou pilulku. Léčbu nejvíc odnesou ti obyčejní

Ministr hospodářství Luis Caputo v úterý v televizi oznámil devalvaci argentinského pesa o 54 procent na 800 pesos za jeden americký dolar. Vláda podle něj ruší výběrová řízení na všechny projekty veřejných prací, škrtne také některá pracovní místa ve státní správě, aby snížila počty úředníků. Počet ministerstev se má snížit z osmnácti na devět, klesnou dotace do energetiky a dopravy a na minimum se sníží transfery peněz do regionů.

„V Argentině utrácíme více, než vyděláváme. Financování tohoto deficitu vede k problémům. Pokud ho financujete prostřednictvím tiskařského lisu, peso ztrácí hodnotu,“ řekl nový ministr hospodářství. „Přišli jsme řešit kořeny problému a musíme vyléčit závislost na rozpočtovém deficitu,“ dodal.

Lidé budou trpět

Inflace by v nadcházejících měsících měla prudce vzrůst a nahlodat úspory a kupní sílu lidí. Škrty v dotacích zvednou účty za energie a náklady na dopravu.

„Opatření, která mají napravit ekonomiku, jsou teoreticky dobrá, ovšem mnoho lidí kvůli nim bude trpět,“ uvedla pro agenturu Reuters devatenáctiletá Agustina Ferreirová, která pracuje v obchodě.

Že jsou opatření nutná, uznává i agronomický inženýr Chose Diz. I on však říká, že budou mít velký dopad na život lidí. „Včera jsem si povídal se svými dětmi u večeře. Je to stejné, jako kdyby mi řekli, že mi snižují plat na polovinu,“ uvedl a dodal, že jeho rodina si už nyní utahuje opasky a nakupuje méně potravin.

Bojí se o lidi, kteří pobírají důchod. „Nevím, jak budou vycházet, když se jim náklady zvýší o třicet nebo čtyřicet procent. Je to těžké,“ zmínil Diz.

Také Facundo Marino, třiapadesátiletý dělník pracující v centru Buenos Aires souhlasí s tím, že vládní kroky jsou nutné. „Pro peněženky lidí to bude šok, zničí vás to,“ řekl. Upozornil třeba na to, že podstatně zdraží autobusové jízdenky. „Buď se zvýší platy, nebo nevím, co se s touto zemí bude dít,“ doplnil.

Otázka trpělivosti

Jimena Blancová, hlavní analytička společnosti Verisk Maplecroft, uvedla, že se vláda přijatými tvrdými opatřeními snaží brzdit nepříznivý vývoj ekonomiky, které by jinak hrozil tvrdý náraz. „(Prezident) slíbil velmi hořkou pilulku, kterou bude potřeba spolknout, a teď takovou pilulku předkládá,“ řekla Blancová. „Otázkou je, jak dlouho lidem vydrží trpělivost při čekání, než se ekonomická situace zlepší,“ dodala.

Argentina se nachází uprostřed vážné hospodářské krize. Míra inflace přesahuje 140 procent a přibližně 40 procent obyvatel žije pod hranicí chudoby.

Stát má podle posledních údajů obchodní deficit 43 miliard dolarů (asi 978 miliard Kč). Dluh vůči Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) činí 45 miliard dolarů, přičemž 10,6 miliardy dolarů má být do dubna uhrazeno multilaterálním a soukromým věřitelům.

Mezinárodní měnový fond oznámené kroky nového prezidenta vítá. Označil je za odvážné a věří, že by mohly argentinskou ekonomiku stabilizovat a urychlit její růst.