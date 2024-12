Nižší inflace, rostoucí HDP, ale obrovská chudoba. Jak se žije Argentincům

V pondělí argentinský statistický úřad oznámil, že HDP Země mezi červencem a zářím mezikvartálně vzrostlo o 3,9 procenta. Jihoamerické zemi se zároveň povedlo skoncovat s obrovskou inflací, která masivně znehodnocovala úspory střadatelů. Zcela ve všech ohledech ale argentinské výsledky tak pozitivní nejsou, píše portál The Guardian.

Milei přinesl do Argentiny restriktivní politiku. Jeho škrty dopadly v podstatě na každého obyvatele Argentiny a tvrdě zasáhly hlavně ty chudé. Podle aktuálních statistik totiž v první polovině letošního roku žilo v chudobě téměř 53 procent ze 45 milionů argentinských obyvatel.

Chudých v Argentině nebylo víc

Míra argentinské chudoby je při pohledu do historie nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Ještě ve druhé polovině loňského roku dosahovala na 41,7 procent. „Společenská realita se v Argentině každým dnem zhoršuje,“ komentuje momentální situaci Myriam Bregmanová, bývalá levicově smýšlející argentinská prezidentská kandidátka s tím, že další tři roky budou pro Argentinu a její obyvatelstvo velmi náročné.

Některé příběhy obyčejných lidí to jen potvrzují. „Dotace klesly, ceny potravin naopak prudce stouply. Museli jsme víceméně přestat jíst maso a omezit počet jídel. Když jdu do obchodu, nakupuji toho méně a méně. Všechno se změnilo k horšímu,“ říká čtyřiašedesátiletá Laila Gómezová. Dodává, že rovněž prudce stouplo nájemné.

Podobně to vnímá i sedmatřicetiletá Argentinka Jessica Tocomasová. „Byl to opravdu těžký rok. Platy jsou stejné, ne-li nižší. Všechno zdražilo,“ stěžuje si. Její manžel má poprvé za dvacet let problém s hledáním nových stavebních zakázek.

Nižší inflace, silnější měna

Argentinské statistické údaje ale přinášejí lepší obrázek. Novému prezidentovi se podařilo snížit inflaci až na 2,7 procenta, ještě před několika měsíci přitom dosahovala na úroveň několika desítek procent. Ekonomové říkali, že Argentina stojí na prahu hyperinflace. Daří se i argentinské měně, neboť peso za posledních šest měsíců vůči dolaru posílilo.

„Jsem velmi spokojený s prací, kterou děláme. Věci fungují mnohem lépe, než jsem si původně dokázal představit. Ekonomika se zřetelně zotavuje. Nálada je mnohem optimističtější než na konci loňského roku,“ chválí sebe a své kolegy argentinský ministr pro deregulaci a státní transformaci Federico Sturzenegger.

Řada místních to ale tak ideálně nevidí. Argentinské statistiky navíc uváděj, že kupní síla letos klesla na rekordně nízkou úroveň, která v zemi nepanovala od hospodářské krize v roce 2001. „Předchozí prezident nám pomáhal. Tento nám nedává nic. Řada z nás má naději, že se to zlepší. Já si ale myslím, že se nezmění zhola nic,“ uvedla pro The Gauardian argentinská matka dvou dětí Marcela Pereyrová.

Stěžují si hlavně senioři

Situace momentálně trápí i nejstarší argentinské obyvatelstvo. Milei totiž omezil bezplatné léky pro seniory a vetoval zákon, který měl zvýšit argentinské důchody o 8 procent. To potvrzují i data z centra pro argentinskou hospodářskou politiku. Podle nich se Milei v rámci svých škrtů zaměřil právě na seniory, což řada z nich špatně snáší.

„Je to naprostý chaos a katastrofa. Jiné vlády starým lidem pomáhaly. Tato ne. Jí je jvše edno,“ říká třiašedesátiletá důchodkyně Yolanda Veraová. Řada argentinských seniorů i proto pravidelně demonstruje a žádá, aby na ně prezident nezapomínal.

I přes tvrdá opatření si však Milei zachovává poměrně solidní podporu. Podle průzkumu agentury Bloomberg z letošního listopadu dosahuje na úroveň 47 procent. „Dokázal přesvědčit běžné lidi, že tradiční politici jsou jen zkorumpovanou pakáží. Povedlo se mu přesvědčit ostatní, že tradiční strany jsou zodpovědné za všechny jejich problémy,“ uzavírá pro The Guardian argentinský politolog Julio Montero.