Pryč z Argentiny. Po předběžných volbách se lidé hrnou za prací k sousedům

Osmatřicetiletý marketér Guliermo Galia dostal před pár týdny pracovní nabídku ve firmě v Itálii. Šanci odejít se svou rodinou ze země se rozhodl využít. „Pro svoje děti chci dobrou budoucnost a tu dnes v Argentině nevidím,“ uvedl pro agenturu Reuters Galia. Doufá přitom, že se jednou do své rodné země vrátí, až se ekonomická situace stabilizuje.



Není jediný, kdo ze země s nestabilní ekonomikou utíká. Agentury pro nábor zaměstnanců v Chile, Brazílii i Kolumbii hlásí zvýšený zájem Aergentinců o práci. „Mám pocit, že se v budoucnu setkáme s mnoha argentinskými uchazeči o práci. Lidé se tam cítí poněkud beznadějně. Je to škoda pro Argentinu,“ řekl Nicholas Schmidt z chilské divize společnosti Spencer Stuart, která loví lidi pro nejvyšší posty ve světových firmách.



Po argentinských primárkách dostal Schmidt záplavu e-mailových a telefonických dotazů od potenciálních kandidátů.

Stoupenec volného trhu, prezident Mauricio Macri, získal v předběžných volbách 32 procent hlasů. To výrazně snížilo jeho šance na získání druhého mandátu v říjnových volbách. Konzervativní Macri stojí v čele Argentiny od prosince 2015, kdy vyhrál volby s programem tržně orientovaných reforem a vidinou, že stabilizuje třetí největší ekonomiku Latinské Ameriky (psali jsme zde).

„Lidé v něm viděli naději, spousta z nich se vrátila zpět do Argentiny a pracovala ve vládě. Chtěli zůstat a cítili, že se situace země zlepší,“ dodal Schmidt.

Přízeň voličů ale Macri ztratil v důsledku špatných hospodářských výsledků, zejména vysoké inflace, nezaměstnanosti a restriktivních opatření, která zahájila jeho vláda kvůli podmínkám úvěru od Mezinárodního měnového fondu (MMF) v objemu 57 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Dnes dosahuje nezaměstnanost v zemi 10 procent, inflace 55 procent a míra chudoby je mezi 27 - 35 procenty.



Favoritem voleb se tak stal Alberto Fernández za hnutí, jež vede bývalá prezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová. Ta stála v čele země od roku 2007 do 2015 a čelí několika obviněním kvůli korupci při přidělování státních zakázek. V říjnových volbách kandiduje na viceprezidentku. Trh však na předběžné vítězství Fernándezových, jejichž shoda jmen je náhodná, reagoval pesimisticky. Argentinské peso den po volbách odepsalo americkému dolaru až 33 procent hodnoty, nakonec uzavřelo obchodování s 19 procenty.

A pesimističtí jsou i někteří obyvatelé. Kevin Gibson, mluvčí headhuntingové společnosti, která má pobočku i v Brazílii, řekl, že počet uchazečů o práci roste od roku 2017, avšak množství žádostí o práci z Argentiny se po srpnových předběžných volbách zdvojnásobil. A že nebude problém je zaměstnat, protože Argentinci mají v regionu dobrou pověst.

S nárůstem pracovníků z Argentiny počítá i Marco D Andrea z kolumbijské pobočky náborové společnosti ManpowerGroup. Řada lidí, které už do Kolumbie jednou v minulosti přivedl a oni se pak vrátili zpět do Argentiny, se mu nyní ozývá s tím, že by měli opět zájem o Kolumbii. „Pro nikoho není jednoduché změnit zemi. Lidé, kteří to jsou schopni udělat rychle, už zpravidla mají se životem jinde zkušenost,“ říká.

Zájem o Chile se zvedl o 246 procent

Mezi takové patří i Agustina Bertuzziová (29), která před dvěma měsíci začala v Chile pracovat pro britskou headhuntingovou firmu Robert Walters. Nyní vede nábory dalších Argentinců na pracovní místa v Chile. „V Argentině společnosti snižují pracovní místa, protože s tak vysokou inflací je těžké operovat na trhu,“ řekla Bertuzziová.

Chilská agentura Randstad uvedla, že se tlak na pracovní místa ze strany Argentinců vyvíjí kvůli špatné ekonomické situaci už několik měsíců. Objem žádostí se od května do srpna v letošním roce oproti minulému zvýšil o 246 procent. Chile je jednou z nejstabilnějších ekonomik Latinské Ameriky a krátký let z Argentiny už absolvovalo mnoho kvalifikovaných migrantů.



Mluvčí argentinského ministerstva práce a sociálních věcí uvedla, že nemá přístup k datům o migraci. Avšak i argentinské společnosti pomáhající místním získat práci v zahraničí pozorují změny. Bernardo Carignano, tvůrce webových stránek pro asistenční vyřizování víza Yo me animo y vos uvedl, že je návštěvnost webu po „volbách nanečisto“ nejvyšší od roku 2008, kdy stránky vznikly.