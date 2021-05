Argentina je až po uši v dluzích. Snaží se vyjednat další odklad splátek

Řada států Pařížského klubu se však domnívá, že argentinské pokusy o prodloužení onoho termínu povedou pouze k dalším problémům. Investoři se pak obávají, že pokud se Argentina nedomluví s Pařížským klubem věřitelů, může mít problémy i s vyjednáváním ohledně svého dalšího dluhu vůči Mezinárodnímu měnovému fondu. Informoval o tom deník Financial Times.

Argentinská ekonomika se v loňském roce propadla o 9,9 procenta. Může za to zejména pandemie nemoci covid-19, která tuto zemi značně zasáhla. Kvůli řadě opatření se v Argentině omezila ekonomická činnost a zvýšily se i výdaje z veřejných rozpočtů. To následně vedlo i k dalšímu nárůstu zadlužení.

Argentinský prezident Alberto Fernandez proto v posledních dnech společně s argentinským ministrem pro hospodářství objíždí řadu států, aby vyjednal pro Argentinu co nejlepší pozici. Jeho cílem je získání dalšího času pro splácení. Uspěl prozatím ve Španělsku a Portugalsku, kde tamější představitelé Fernandezovi slíbili podporu. V průběhu příštích dní se má argentinský prezident setkat s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či italským premiérem Mario Draghim.

Argentina by letos měla začít splácet i půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, a to ve výši 44 miliard dolarů. Podle Fernandeze je však tato částka příliš velkou zátěží pro tamější hospodářství. V letošním roce by Argentina měla zaplatit MMF 3,5 miliardy dolarů, v roce 2022 pak 18 miliard amerických dolarů a dalších 19 miliard v roce 2023.

Půjčku od Mezinárodního měnového fondu obdržela Argentina v srpnu loňského roku. Stála za tím zejména dohoda se třemi skupinami věřitelů na restrukturalizaci státního argentinského dluhu v objemu více než 65 miliard dolarů. Dohoda prodloužila splatnost dluhu a pro tento stát znamenala i významné oddlužení, neboť někteří věřitelé se části pohledávek vzdali.

Cílem Argentiny je pozastavit placení této půjčené částky alespoň na příští čtyři roky, až by tamější ekonomika byla v lepší kondici. „Doufám, že se nám podaří se všemi státy dohodnout. Musíme totiž myslet také na náš ekonomický plán rozvoje a růstu i na stále rostoucí počet osob, které v Argentině čelí existenčním problémům,“ řekl Fernandez v letošním březnu pro televizní kanál C5N.

Argentina, která patří mezi největší ekonomiky v oblasti Latinské Ameriky, se nachází v krizi již od roku 2018. Bojuje zejména s vysokou inflací, vysokou nezaměstnaností a prudkým nárůstem chudoby. Ta během loňského roku vzrostla z 26 až na 42 procent.

Tato země vyhlásila v historii státní bankrot už několikrát a situace ani nyní není dobrá. Jako rizikovou ji vyhodnotil i Mezinárodní měnový fond, a to už na počátku loňského roku. Od té doby se však kvůli pandemii nemoci covid-19 hospodářská situace ještě zhoršila.