Argentinský prezident Javier Milei chce do země přilákat velké technologické společnosti, které se zabývají umělou inteligencí. Nabízí jim rozsáhlé pozemky, dostatek energie a co nejméně státních regulaci. Zástupci země už proto mají na toto téma jednat i s představiteli Oraclu, Googlu, Amazonu či OpenAI, píše agentura AP.
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Milei věří, že právě takové podmínky mohou přilákat velké technologické společnosti do Argentiny. „Nebudeme umělou inteligenci regulovat. Necháme ji svobodnou,“ prohlásil podle agentury Associated Press minulý měsíc ve Washingtonu.
Štědré daňové úlevy
Milei chce zahraniční investory přilákat mimo jiné daňovými úlevami. U vybraných projektů v hodnotě nejméně jedné miliardy dolarů (asi 22 miliard korun) navrhuje snížit daň z příjmů firem ze současných 25 na 15 procent. Změnu však ještě musí schválit argentinský Senát.
Argentinský prezident však při lákání investorů chce využít i výhod Patagonie. Rozlehlá oblast na jihu země nabízí dostatek volných pozemků daleko od měst i vítr, který lze využít k výrobě elektřiny. Díky chladnějšímu podnebí mohou navíc firmy ušetřit za chlazení serverů. V nedaleké oblasti Vaca Muerta se zároveň nacházejí jedny z největších zásob břidlicového plynu na světě.
Polská společnost Green Capital tam chce postavit datové centrum za tři miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 63 miliard korun. Jeho výpočetní výkon plánuje pronajímat velkým technologickým firmám.
„Porovnávali jsme možná místa po celém světě a Patagonie vyšla ve všech kategoriích nejlépe,“ uvedla pro agenturu AP manažerka společnosti Marta Zlotkowska.
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V argentinské provincii Chubut už čtrnáct vlastníků pronajalo společnosti Green Capital celkem 130 tisíc hektarů půdy. Nic na tom nemění ani fakt, že většina místních se po generace živí chovem ovcí. Ten však v posledních letech komplikuje sucho a rostoucí náklady. Pronájem pozemků jim tak může zajistit další příjem. Podle agentury AP navíc platí, že ovce by se měly na okolních pastvinách pást i po dokončení stavby.
Mnohým se plány prezidenta nelíbí
Plánované datové centrum však bude potřebovat obrovské množství elektřiny. Pokud by fungovalo nepřetržitě na maximální výkon, tak by za jediný rok spotřebovalo asi 2,7krát více energie než celé Buenos Aires v roce 2025.
Společnost každopádně slibuje, že si elektřinu vyrobí sama pomocí větrných a solárních elektráren a plynových generátorů. Výstavba by měla začít kolem roku 2028.
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Obyvatelé nedalekého města Trelew však mají přesto obavy. Zatím kupříkladu nevědí, kolik vody bude datové centrum potřebovat nebo jaká část elektřiny bude pocházet ze zemního plynu. Posuzování důsledků na životní prostředí stále pokračuje. „Možná budeme mít vodu, až zestárneme. Po nás tu ale budou naše děti,“ upozornila pro AP místní obyvatelka Cristina Gibónová.
Ve městě Trelew už proti plánovanému datovému centru dokonce vznikla občanská iniciativa. Ne všichni místní však s protesty souhlasí. Kupříkladu farmář Francisco Sáenz, jehož rodina patří mezi pronajímatele pozemků, vidí v projektu příležitost. „Netvrdím, že velké společnosti jsou to nejlepší. Když se ale podívám na jiné země ve světě, vidím stabilní ekonomiky,“ řekl agentuře AP.
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Je ale otázka, jak velký přínos budou datová centra mít pro samotné Argentince. Zkušenosti ze světa ukázaly, že po jejich výstavbě nevzniká příliš nových pracovních míst. Argentinský vládní návrh navíc mimo jiné firmám neukládá povinnost poskytovat část výpočetního výkonu domácím zákazníkům ani zveřejňovat spotřebu vody a elektřiny.
Kritici upozorňují rovněž na nedostatečná pravidla pro ochranu osobních údajů a využívání umělé inteligence. Obavy mají i někteří investoři, kteří raději vyčkávají na příští prezidentské volby. Pokud by Milei prohrál, nová vláda by totiž mohla jeho ekonomické reformy změnit, uzavírá AP.