Přestaňte snít o konci ropy a plynu, prohlásil šéf saúdského těžebního obra

Ropný gigant Saudi Aramco patří k nejhodnotnějším společnostem světa s cenou pohybující se okolo 2,4 bilionu dolarů

„Ve skutečném světě současná transformační strategie viditelně selhává na většině front, protože naráží na tvrdou realitu,“ prohlásil Násir. „Naléhavě potřebujeme restartovat transformační strategii. A já mám tento návrh: Měli bychom opustit fantazii o postupném odchodu od ropy a plynu. Namísto toho bychom do těchto paliv měli investovat tak, abychom zohlednili realistické odhady poptávky,“ dodal.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v loňském roce předpověděla, že poptávka po ropě, plynu a uhlí dosáhne do roku 2030 svého vrcholu. To však Násir označil za nepravděpodobné. Naznačil, že agentura se příliš soustředí na poptávku ve Spojených státech a v Evropě a měla by se více zaměřit na situaci v rozvíjejících se zemích. Ty podle něj budou motorem budoucího růstu poptávky po ropě a plynu, píše server CNBC.

Násir rovněž uvedl, že alternativní zdroje energie zatím nedokázaly ve velkém měřítku nahradit fosilní paliva, ačkoliv do nich svět v uplynulých dvou desetiletích investoval přes 9,5 bilionu dolarů (zhruba 220 bilionů Kč). Dodal, že větrná a sluneční energie se v současnosti na globálních dodávkách energie podílí méně než čtyřmi procenty, zatímco podíl fosilních paliv v tomto století klesl pouze mírně, a to z 83 na 80 procent.

Násir vyzval, aby se svět kromě obnovitelných zdrojů energie více zaměřil také na snižování emisí z ropy a plynu. „Nové energetické zdroje a technologie bychom měli zavádět postupně, až budou skutečně připravené a ekonomicky konkurenceschopné ,“ uvedl rovněž.