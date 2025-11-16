Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého šéfa, píše tisk

Cook se stal výkonným ředitelem Applu v roce 2011. V čele podniku nahradil jeho spoluzakladatele a technologického vizionáře Steva Jobse. Za Cookova nejpravděpodobnějšího nástupce je považován viceprezident firmy Apple pro hardwarové inženýrství John Tenrus, píše Financial Times.
Apple vyrábí například populární chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac. Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. V roce 1980 vstoupila firma na akciovou burzu.
Minulý měsíc tržní hodnota společnosti Apple poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (zhruba 83 bilionů Kč). Firma se tak stala teprve třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila. Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představil 9. září.