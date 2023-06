Hra o jablko. Applu se nelíbí logo švýcarských ovocnářů. Ti se ale brání

Společnost Apple se již v minulosti „proslavila“ několika spory týkajícími se neoprávněného použití patentů, a dokonce i kopírováním designu mobilních telefonů. Jedním z nich byla například žaloba proti společnosti Samsung před více než deseti lety, kdy Apple nařkl korejského výrobce z kopírování designu iPhonu. Americký soud tehdy rozhodl ve prospěch Američanů a donutil Samsung zaplatit pokutu 500 milionů dolarů (11 miliard Kč). Samsung tehdy také musel stáhnout telefony Galaxy S z amerického trhu.

Apple má však také na kontě nespočet žalob proti mnoha společnostem i z dalších důvodů, k nim se řadí především užití logo jablka. Významný spor o něj se rozhořel v roce 2020. Nešlo však o jablko, ale o hrušku! Americká společnost Prepear musí právníkům Applu čelit poté, co jim list na ovoci až příliš připomínal jejich design. „Apple se rozhodl postavit proti naší malé obchodní značce s tím, že naše logo hrušky je příliš podobné jejich logu jablka a údajně poškozuje jejich značku,“ uvedla firma Prepear prostřednictvím příspěvku na Instagramu. Firma dále uvedla, že postup Applu považuje za velkou nespravedlnost.

„Posíláme vzkaz velkým technologickým společnostem, že šikana malých podniků má následky,“ vyhrožovali tehdy její zástupci. Prepear dokonce spustil na sociálních sítích petici ve snaze přesvědčit Apple, aby upustil od svých záměrů. „Jsme jen velmi malý podnik s pouhými pěti členy týmu a náklady na právní zastoupení v důsledku sporu nás již stály tisíce dolarů a propuštění jednoho člena týmu,“ uvedla tehdy firma ve svém prohlášení.

Místo nakousnutí křížek

Nejnovější tahanice o logo s jablkem nyní přichází ze Švýcarska. Tamní ovocnářská unie Fruit Union Suisse zveřejnila podrobnosti sporu, který se táhne již od roku 2017. Švýcarská ovocnářská unie je sdružení, která má již více než 100 let za úkol propagaci švýcarského ovoce. Používá červené jablko s bílým křížem, které symbolizuje švýcarskou vlajku. Jeho redesign z roku 2011, kdy si připomínalo 100. výročí, byl však pro právníky z Cupertina až příliš. Jablko je na logu vyobrazeno jinak než na tom předchozím, takže se domnívají, že se podobá jejich logu, jak uvádí portál Wired.

Také švýcarská asociace upozorňuje, že spory o logo Apple jsou čistou šikanou ze strany mocné korporace. Její členové poukazují na to, že Apple si chce jednoduše monopolizovat vše, co připomíná ovoce. A to nejen jablka, jak jsme viděli v případě firmy Prepear. „Vstupujeme na velmi tenký led a musíme být opatrní pokaždé, když budeme chtít propagovat jablka,“ upozornila unie na možný scénář v případě, že Apple ve sporu zvítězí.

Logo Fruit Union Suisse přitom není nové, tato organizace existuje již 111 let. Po většinu své historie měla logo s jablkem. „Není to tak, že by se Apple snažil chránit své nakousnuté jablko,“ zdůrazňuje ředitel Jimmy Mariéthoz. Koneckonců podle jeho slov už Apple nyní vlastní jedno z nejlepších log všech dob. „Jejich cílem je vlastnit práva na skutečné jablko, a to by mělo být volně k použití pro každého,“ dodává Mariéthoz podle časopisu Wired.

Společnost Apple v roce 2017 podala žádost Švýcarskému institutu duševního vlastnictví (IPI) s nárokem práv na použití černobílého vyobrazení jablka včetně jeho možného využití, jako je hudba, videozáznamy, DVD a filmy. Podle portálu Wired IPI loni na podzim žádosti společnosti Apple částečně vyhověl. Apple může nyní vlastnit některá z požadovaných práv, ale úřad se odvolává na právní zásadu, podle níž jsou generické obrázky běžného zboží, jako jsou například jablka, považovány za veřejnou doménu. Společnost Apple podala letos na jaře proti tomuto rozhodnutí odvolání.

IPI ovšem nezveřejnil, jaké použití ochranné známky bylo společnosti Apple zamítnuto. Dodal jen, že případ je stále předmětem přezkumu. Portál Wired nicméně uvádí, že podle Světové organizace duševního vlastnictví WIPO podala společnost Apple řadu podobných žádostí o ochrannou známku po celém světě.