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Apple znovu kraluje. V žebříčku nejhodnotnějších firem vystřídal Nvidii

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  17:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Nano Banana Pro)

Nvidia.
iPhony Apple (ilustrační snímek).
Ilustrační foto - Apple PC
Ilustrační snímek služby Apple pay
6 fotografií
Americká technologická společnost Apple v pátek vystřídala amerického výrobce čipů Nvidia na pozici nejhodnotnější firmy světa. Apple se na tuto pozici vrátil poprvé od dubna loňského roku. Společnost se výrobou zaměřuje například na chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch nebo počítače Mac.

Cena akcií společnosti Apple se po zahájení dnešního obchodování držela bez větších změn, akcie firmy Nvidia ale ztrácely zhruba čtyři procenta.

Tržní hodnota Applu se tak nacházela nedaleko 4,9 bilionu dolarů (přes 100 bilionů Kč), zatímco tržní hodnota Nvidie sestoupila do blízkosti 4,8 bilionu dolarů.

Společnost Nvidia v posledních letech zažívala silný růst. Loni v říjnu se stala první firmou na světě, jejíž tržní hodnota překonala pět bilionů dolarů. Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii.

Už se ví o utajeném zařízení od OpenAI, s nímž pomáhá legenda designu Applu

„Apple byl považován za podnik, který v oblasti AI zaostává, protože neinvestoval do vývoje modelů AI. Nyní se však nálada na trhu mění,“ uvedl analytik Toni Meadows ze společnosti BRI Wealth Management.

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Témata: Nvidia, Apple, Dolar

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