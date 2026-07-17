Cena akcií společnosti Apple se po zahájení dnešního obchodování držela bez větších změn, akcie firmy Nvidia ale ztrácely zhruba čtyři procenta.
Tržní hodnota Applu se tak nacházela nedaleko 4,9 bilionu dolarů (přes 100 bilionů Kč), zatímco tržní hodnota Nvidie sestoupila do blízkosti 4,8 bilionu dolarů.
Společnost Nvidia v posledních letech zažívala silný růst. Loni v říjnu se stala první firmou na světě, jejíž tržní hodnota překonala pět bilionů dolarů. Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii.
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„Apple byl považován za podnik, který v oblasti AI zaostává, protože neinvestoval do vývoje modelů AI. Nyní se však nálada na trhu mění,“ uvedl analytik Toni Meadows ze společnosti BRI Wealth Management.