Apple chce řešit bytovou krizi v Kalifornii. Investuje do sociálního bydlení

Apple představil pětibodový plán zahrnující miliardový příspěvek na cenově dosažitelnější bydlení, miliardu na pomoc kupcům prvního vlastního bydlení, nákup pozemků v hodnotě 300 milionů. Na nich by se vybudovaly nové domy. Zbývajících 200 milionů půjde na fond bydlení města San Francisco a na podporu lidí v současnosti ohrožených bezdomovectvím.



V San Francisku nyní žije okolo sedmi tisíc lidí bez domova a nedostatek cenově dostupného bydlení ohrožuje celý sanfranciský záliv. V největším ohrožení jsou učitelé a zaměstnanci v pohostinství. Příčinou jejich neblahé finanční situaci je především neustálé rozšiřování technických firem, ve kterých mají zaměstnanci mnohonásobně vyšší platy než ve školství či gastronomii.

Celá kalifornská krize bydlení kvůli nadprůměrně placeným technickým zaměstnancům těchto společností vznikla. Právě oni prostřednictvím poptávky bydlení vystřelili ceny nájmů a nemovitostí do tak astronomických výšek, že si je běžně placení zaměstnanci jednoduše nemohou dovolit.



„Cenově dostupné bydlení vnáší do našich životů stabilitu, důstojnost, příležitosti a možnost být na něco pyšný. Když jsou tyto pocity pro velkou část obyvatel nedosažitelné, je jasné, že je systém špatně nastaven a je to dlouhodobě neudržitelný stav. Společnost Apple se proto rozhodla zasáhnout a poskytnout alespoň nějaké řešení této závažné situace,“ vyjádřil se ředitel Applu, Tim Cook, na tiskové konferenci.

Apple není jediný, ale pomůže nejvíce

Slíbené finance ale nebudou lidem poskytnuty okamžitě a všechny najednou. Podle Applu bude trvat přibližně dva roky, než se celý projekt dotáhne do konce a peníze, které z něj vydělá, budou dále investovány do projektů v průběhu příštích pěti let.



Balíček finanční pomoci byl vytvořen ve spolupráci s kalifornským guvernérem Gavinem Nelsonem. Podle jeho slov nebere Apple krizi bydlení na lehkou váhu a je odhodlaný ji řešit. Zároveň doufá, že se k němu připojí i další velké firmy.

Velké firmy v americkém Silicon Valley. Ilustrační snímek.

Podobné balíčky již v minulosti představily firmy jako Google nebo Facebook. Pomoc od Applu by ale měla být nejrozsáhlejší. Google v červnu přislíbil vybudování cenově dostupného bydlení na svých nevyužitých pozemcích a založil investiční fond, který by měl motivovat developery k vybudování minimálně pěti tisíc bytových jednotek v regionu. Do projektu investoval miliardu dolarů.

Facebook zase v lednu spojil síly s několika organizacemi a na boj proti bytové krizi vybral 500 milionů dolarů.

Hádky šéfů firem

Problémy s bydlením v Kalifornii přetrvávají už roky a situace se stále nelepší. Nedostupné bydlení bylo i jedním z hlavních témat při posledních volbách ve státě. V listopadu 2018 bylo odhlasováno doposud největší zvýšení daně z příjmu právnických osob v historii San Franciska.



Hlasování proti sobě poštvalo ředitele firmy Salesforce Marca Benioffa a šéfa sociální sítě Twitter a finanční společnosti Square Jacka Dorseyho. Benioff obvinil Dorseyho a ostatní firemní lídry, kteří byli proti návrhům, z nedostatečného zájmu o město, ve kterém sídlí jejich společnosti.