Apple do své AI zapojí Google, hodnota Alphabet přesáhla čtyři biliony dolarů

  18:09
Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet v pondělí poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů Kč). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI) spolupracovat s dceřinou firmou Alphabetu, společností Google.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Ilustrační snímek
Apple Intelligence na iPhone 16
Apple Intelligence na iPhone 16
Souhrn schopností Apple Intelligence
11 fotografií

Apple a Google se dohodly na víceleté spolupráci. Podle serveru CNBC se bude opírat o modely Gemini a cloudovou technologii Googlu pro budoucí základní modely Applu.

Apple pořád nemá AI pod palcem. Musí si pomáhat s ChatGPT a ztrácí odborníky

„Po pečlivém zvážení jsme dospěli k závěru, že technologie společnosti Google poskytuje nejvhodnější základ pro modely Apple Foundation Models a těšíme se na inovativní nové možnosti, které našim uživatelům přinese,“ uvedl Apple.

Nová verze Siri

Agentura Bloomberg v srpnu napsala, že Apple vede předběžné jednání s Googlem o použití přizpůsobeného modelu AI asistenta Gemini pro novou verzi Siri chystanou na tento rok.

Applu to bude ještě trvat. Siri bude opravdu chytrá asi až příští rok

Siri je hlasový asistent, který je zabudovaný do iPhonů, iPadů, Maců, Apple Watch a dalších zařízení od Applu, zatím není dostupný v češtině.

Pondělní zpráva posílila akcie obou technologických gigantů. Tržní hodnota Alphabetu přitom už minulý týden překonala Apple.

Od spuštění chatbota umělé inteligence ChatGPT od OpenAI na konci roku 2022 zachvátila akciové trhy horečka kolem AI. Miliardy dolarů utrácejí za další AI produkty a nástroje pro své zákazníky velké technologické společnosti jako je Amazon, Meta nebo Microsoft. Apple se zatím většinu času držel stranou.

