Apple v Číně netáhne, továrnu výrobce iPhonů masivně opouštějí pracovníci

Továrnu na okraji města Čeng-čou v Číně provozuje tchajwanská společnost Foxconn, která je největším dodavatelem Applu. Během vrcholného období závod zaměstnával až 300 tisíc pracovníků a byl schopný vyrábět půl milionu iPhonů denně.

Nyní zde pracuje zhruba 100 tisíc lidí a jejich počet každý den klesá. Firma Foxconn totiž v posledních měsících výrazně osekala dělníkům mzdy včetně mnohých pracovních benefitů.

Většinu tamních zaměstnanců tvoří levná pracovní síla z okolí, která bydlí na ubytovnách kolem průmyslového komplexu. Obětí škrtů se nyní kromě mezd stala i bezplatná autobusová doprava do továrny nebo praní prádla zdarma, informoval deník South China Morning Post v reportáži.

To však podle listu není hlavním důvodem hromadného podávání výpovědí. Pracovníkům nejvíc vadí, že kvůli nízké produkci iPhonů si nemohou přivydělávat pomocí přesčasů.. Minimální mzda v továrně je totiž pouhých 2 100 juanů (7 100 korun).

Na přesčasy byli zaměstnanci v minulých letech zvyklí hlavně v období nejvyššího objemu výroby iPhonů, tedy pár měsíců před vánoční sezónou. „Špička“ standardně začínala v srpnu, měsíc předtím než Apple spustil prodej nejnovějšího modelu iPhone, a trvala několik měsíců. Loni však podle výpovědí pracovníků skončila po 20 dnech.

Týdeník Nikkei Asian Review v lednu uvedl, že kvůli nízké poptávce po produktech od Applu musel jeho dodavatel Foxconn propustit 50 tisíc sezónních pracovníků dříve než obvykle. Agentura Bloomberg s odkazem na interní dokument Foxconnu už v listopadu informovala, že firma plánuje letos osekat výdaje až o tři miliardy dolarů, tedy zhruba o polovinu. Loni v prosinci Foxconn zaznamenal první meziroční propad příjmů za 10 měsíců, uvedla agentura Reuters.

Číňané ztrácí zájem o iPhony

Apple letos v prvním čtvrtletí sníží produkci iPhonů o 10 procent. Důvodem je i nízká poptávka v Číně, která je pro Apple důležitým odbytištěm. V posledních letech zde americká firma čelí tlaku lokálních výrobců jako Huawei či Xiaomi, kteří vyrábějí stále kvalitnější chytré telefony a prodávají je za mnohem nižší ceny.

V posledním čtvrtletí loňského roku zde technologický gigant vykázal příjem 13,2 miliardy dolarů. Ve stejném období v roce 2017 to bylo téměř 18 miliard. Celkové příjmy z tohoto období donutily Apple na začátku letošního roku snížit svůj předchozí odhad zisku, což značně šokovalo jeho investory. Podle deníku The Wall Street Journal totiž společnost k podobnému kroku nepřistoupila více než 15 let. Už loni v listopadu investory znepokojilo rozhodnutí Applu, že přestane zveřejňovat počty prodaných iPhonů, iPadů či Maců.

Akcie Applu v posledních dvou měsících loňského roku ztratily zhruba třetinu své hodnoty a začátkem ledna byla jejich hodnota pod hranicí 150 dolarů. Nyní se pohybuje kolem 175 dolarů za kus.