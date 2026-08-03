Apple zaujalo materiálové inženýrství z Brna, koupil českou firmu PlasmaSolve

Vyplývá to z oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Finanční podmínky ani další podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.
Společnosti jsou povinny oznamovat EU akvizice, které jsou rozsáhlé nebo u kterých se předpokládá, že budou mít určitý dopad na území EU.
Apple běžně přebírá firmy a o akvizicích informuje zpravidla pouze tehdy, když to vyžadují regulační orgány, upozornil server appleinsider.com.
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Všechno zdražuje, a tak Apple přijde s možností leasingu na své přístroje
Společnost PlasmaSolve sídlí v Brně a byla založena v roce 2016. Vyvíjí software pro simulaci plazmových procesů, který výrobcům pomáhá navrhovat a zlepšovat výrobní postupy využívající plazmové technologie.
Jejím hlavním produktem je platforma MatSight, která umožňuje simulovat výsledky procesů nanášení tenkých kovových vrstev na povrchy výrobků a zlepšovat jejich nastavení.
Tuto technologii podle dostupných informací dlouhodobě využívá také Apple, například při výrobě některých modelů iPhonu, k nanášení odolné tenké vrstvy na kryty zařízení, aby byly méně náchylné k poškrábání nebo jinému poškození.
Appleinsider.com upozornil, že MatSight byl stažen z prodeje. Firma dříve provozovala samostatný web pro svůj software, ten však byl odstraněn.