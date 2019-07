Jak letět na Měsíc a zpět. V aukci budou na prodej letové plány Apolla 11

Aukce věnovaná objevování vesmíru vyvrcholí v sobotu 20. července v New Yorku. Zlatým hřebem mají být tři filmové kotouče, které představují původní originální verzi nahrávek dokumentující první kroky člověka na Měsíci či vztyčení vlajky Spojených států amerických, uvádí aukční síň na svých stránkách.

Nahrávky mají celkem přes dvě a půl hodiny. Podle odhadů by mohly být vydražené za jeden až dva miliony dolarů, to je v přepočtu až 45,6 milionu korun. Pásky koupil v roce 1976 bývalý internista NASA Gary George za pouhých 218 dolarů (4 976 korun) v aukci, kdy se vláda zbavovala přebytečných věcí. Dlouhé roky George údajně nevěděl, co na nahrávkách je. Teprve v roce 2006, kdy NASA uvedla, že jsou pásky ztraceny, si uvědomil, jakou hodnotu jeho kazety mají, píše zpravodajský server Time.

V aukci se bude dražit také symbolicky 11 položek z osobní kolekce astronauta Buzze Aldrina. Jde o výběr nejdůležitějších dokumentů z letového plánu Apolla 11.

„Naše poslání bylo významné pro celé lidstvo. Bylo mi ctí se o tyto dokumenty posledních 50 let starat. Rozhodl jsem se, že je na čase, abych se o ně podělil s novou generací sběratelů, kteří si je mohou užívat dalších 50 let,“ prohlásil Aldrin, který všechny dokumenty osobně podepsal.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů, který bude v sobotu dražen, bylo čtyřstránkové shrnutí pravidel mise. V tom jsou uvedené kroky, které je třeba dodržovat v případě selhání kosmické lodi. Odhadovaná cena je podle Sotheby’s 30 až 50 tisíc dolarů (v přepočtu až 1,1 milionu korun).