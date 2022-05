Aplikace nabídla oběd zdarma. New York zažil doručovací gastrochaos

Oblíbená aplikace Grubhub vlastně oběd úplně zdarma nenabízela. Od 11 do 14 hodin poskytla každému uživateli slevu patnáct dolarů, v přepočtu 350 Kč. Do této sumy se vejde většina menu z fastfoodů.

Zájem lidí byl každopádně obrovský. Každou minutu naskakovaly objednávky na šest tisíc jídel a systém se zcela zahltil. Aplikace poté hlásila výpadky a jídlo si nemohli objednat ani ti, kteří za něj chtěli zaplatit plnou částku. Informaci přinesl portál The Guardian.

„Tak velký zájem nás šokoval,“ omlouval zpackanou akci mluvčí Grubhubu Christopher Krautler. Přitom její záměr byl nevinný. Na základě průzkumu totiž firma zjistila, že 69 procent pracujících Newyorčanů právě v úterý nejde na oběd, protože mají moc práce. Ze snahy vyplnit díru na trhu nastal největší doručovací chaos v novodobých dějinách města. Restaurace si nevěděly rady s enormním množstvím objednávek, kurýři zažívali frustraci z nedoručených zásilek a spousta Newyorčanů tak zůstala o hladu.

Co je to za akci?

O tom, že aplikace chystá tuto akci, však zainteresované obchody nikdo neinformoval. „Co je to zase za zpackanou věc?“ ptala se Fee Bakhtiarová, manažerka mexické jídelny Jaja Mexicana ve West Village. Když v 11.30 otvírala, zjistila, že na ni ve frontě čeká hned čtyřicet objednávek. „Říkala jsem si, že to není možné,“ vzpomíná na úterý majitelka. Brzy jí však došlo, že ano.

Její podnik se sice s nebývalým nárůstem objednávek, který po druhé hodině odpolední zase poklesl, dokázal vypořádat. Žena ale nechápe, proč Grubhub o něčem takovém neinformoval s předstihem. „Bylo by fajn o tom vědět dopředu, abychom se na to nato stačili připravit. Ale takhle?“ ptá se.

Byly však podniky, které to nezvládly. „Nárůst obědových objednávek proměnil náš podnik doslova ve válečnou zónu,“ říká Megan Bensonová, která pracuje v kuřecí restauraci v Brooklynu. Podle jejích slov je jejich podnik plný už od rána a stejně jako mnoho dalších restauratérů říká, že nikdo nic podobného nečekal. Měli toho tolik, že některé objednávky nestihli vyřídit, jednoduše proto, že jim polovina surovin scházela. Nestačili se totiž zásobit předem. „Do toho všeho nepřestával zvonit telefon, v němž si jeden člověk za druhým stěžoval na to, kde vázne jeho oběd, takže kurýři se k nám museli pořád vracet,“ dodává servírka. Šichta pro ni byla toho dne tak náročná, že z podniku odcházela v půl čtvrté ráno úplně vysílená. „Všichni doufáme, že nám aspoň zaplatí přesčasy,“ dodává žena s nadějí v hlase.

Grubhub se však brání, že restauracím avízo dal. „Všechny podniky, s nimiž spolupracujeme, dostaly od nás včas upozornění na blížící se akci,“ omlouvá se mluvčí Krautler. Podle něj však nikdo nečekal, že zájem o ni bude tak enormní.

Jednou ze zákaznic byla i Chloe Brailsfodová, která se do Brooklynu přestěhovala teprve před rokem a objednávka na Grubhubu pro ni byla vůbec tou první. „Když jsem po jedné hodině aplikaci otevřela, všechny podniky hlásila jako zavřené, a to i Taco Bell. Nakonec zvolila objednávku v palačinkárně Ihop, která tvrdila, že jídlo doveze do hodiny. Ještě po páté hodině odpolední svůj oběd ale neměla. Jako čas doručení ji aplikace psala, že jídlo přijde v osm večer. „Co se to ksakru děje?“ ptala se hladová žena a zkoušela se dovolat alespoň na helpdesk Grubhubu. „Po půlhodinovém čekání na lince jsem to vzdala a šla si jídlo koupit do samoobsluhy,“ uzavírá svou první zkušenost s Grubhubem Američanka.

Někdo si vydělal, jiný ne

Velkolepá akce Grubhubu byla výzvou i pro její kurýry. Mluvčí Krautler tvrdí, že ti byli vytížení zhruba třikrát víc než obvykle. Mnozí z nich si pochvalují, že si toho dne vydělali více než v jiné dny. „Za šest hodin práce se mi i s bonusy podařilo vydělat pět set dolarů,“ říká Artemiy Isakov. Jiný kurýr dodává, že se mu podařilo vydělat tři stovky jen během akce. Jiní však tolik štěstí neměli. Během úterka jim aplikace několikrát spadla, a tak za celý den rozvezli jen tři jídla. Vydělali si jen necelých třicet dolarů.

Grabhub Inc. je aplikace pro objednávku a doručení jídla v USA. Vznikla v roce 2004 a k roku 2019 měla již bezmála dvacet milionů aktivních uživatelů. Propojuje 115 tisíc restaurací ve 3 200 městech všech padesáti států USA. Od roku 2014 se obchoduje na newyorské burze.

Není bez zajímavosti, že úterní akce Grubhubu měla vliv i na objednávky konkurenčních aplikací. Jeden z kurýrů společnosti Relay například tvrdí, že když jako zákazník chtěl využít slevové akce na Grubhubu, počet objednávek nebývale vzrostl i na jeho „mateřské“ aplikaci. „Chtěl jsem vyzvednou jednu vlastní objednávku, ale ta nebyla připravena,“ říká kurýr. Ani na helpline Relaye podle něj nikdo nezvedal telefony ani po více než půlhodině. Krátce poté dostal echo na vyzvednutí další objednávky, ale restaurace ji vůbec neměla v systému, takže ji nemohla připravit. „Za něco takového nemůžeme, ani Relay nebyl dostatečně připravený,“ dodává kurýr.

Hidalyn Colon Hernandezová, šéfka unie newyorských kurýrů z názvem Los Deliveristas Unidos, přiznává, že podle svědectví mnoho newyorských kurýrů své zásilky sice vyzvedlo, ale kvůli výpadku aplikace nevěděli, na jakou adresu je mají doručit. „Jindy kurýři přijedou zásilku vyzvednout, ale podnik ji nemá ani v systému, to je pro ně velmi frustrující, protože oni jsou tam včas,“ říká Hernandezová. Klientům se pak musejí omlouvat za několikahodinové zpoždění, přestože za něj nemohou.

Chloe Brailsfordová, která nyní na Grabhubu požaduje kompenzaci za nedoručenou sladkost, Newyorčany za chaos neviní. „Lidi viděli nabídku a tak po ní skočili. Nic víc. Kdo by v téhle hrozné době nechtěl slevu na jídlo,“ dodává podle The Guardianu Newyorčanka.