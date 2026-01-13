Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

Autor: ,
  16:00
Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku, jinak systém zalarmuje jejich blízké. Aplikace je v Číně momentálně hitem zejména mezi mladými lidmi žijícími o samotě, píše portál BBC.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Novinka byla spuštěna v květnu loňského roku bez větší pozornosti, v posledních týdnech však zájem o ni prudce vzrostl. Mladí, kteří žijí sami ve velkých čínských městech, si ji začali ve velkém stahovat.

Podle expertů by v Číně mohlo do roku 2030 žít až 200 milionů lidí v jednočlenných domácnostech, uvedl čínským státem vlastněný deník Global Times. A právě na ně aplikace cílí. Sama se označuje za bezpečnostního společníka „Ať už jste kancelářský pracovník žijící o samotě, student mimo domov nebo někdo, kdo si zvolil osamělý životní styl,“ říká její popis.

Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost

„Lidé, kteří v jakékoliv fázi života žijí sami, něco takového potřebují, stejně jako introverti, lidé s depresí, nezaměstnaní a další osoby ve zranitelných situacích,“ napsal jeden uživatel na čínských sociálních sítích. „Panuje strach, že lidé žijící o samotě by mohli zemřít bez povšimnutí, bez kohokoliv, kdo by zavolal pomoc. Někdy přemýšlím, že kdybych zemřel sám, kdo by našel moje tělo?“ tvrdí podle britského webu další.

Zemřu sám?

Osmatřicetiletý Wilson Chou, který žije asi 100 kilometrů od své rodiny, říká, že právě to byl důvod, proč si aplikaci stáhl. Pracuje v Pekingu. Dvakrát týdně se vrací domů za manželkou a dítětem, ale momentálně musí kvůli projektu zůstávat mimo domov déle. „Mám strach, že kdyby se mi něco stalo, mohl bych zemřít sám v pronajatém bytě a nikdo by se to nedozvěděl. Proto jsem si aplikaci stáhl a jako nouzový kontakt jsem nastavil svou maminku,“ říká.

Číňanů je čím dál méně, zemi sužuje rekordně nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost

Uvedl také, že si aplikaci stáhl velmi brzy po jejím uvedení, protože se obával, že by mohla být rychle zakázána kvůli svým negativním konotacím.

Někteří lidé ji ovšem kritizují kvůli jejímu pochmurnému názvu, podle nich může už jen registrace přinášet smůlu. Jiní vyzývají ke změně jména na něco pozitivnějšího, například Jsi v pořádku? nebo Jak se máš? Přestože za úspěchem aplikace zřejmě zčásti stojí právě její nevšední název, společnost Moonscape Technologies, která za ní stojí, uvedla, že kritiku bere v potaz a zvažuje možnou změnu jména.

Tvůrce neznámý

Aplikace, která se v zahraničí prodává pod názvem Demumu, je momentálně druhou nejčastěji stahovanou placenou užitkovou aplikací ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu, přičemž v Austrálii a Španělsku je čtvrtá. Zřejmě je to díky čínským uživatelům žijícím v zahraničí.

Název znějící v čínštině S’-le-ma je slovní hříčkou se jménem úspěšné aplikace na rozvoz jídla E-le-ma, tedy Máš hlad?. Původně byla zdarma, ale nyní je placená, byť za nízkou cenu osm jüanů (asi 24 korun).

Kybernetický úřad varuje před aktivitami čínských firem, operují proti Česku

O zakladatelích se toho ví málo. Tvrdí o sobě, že jsou tři, narození po roce 1995, a že aplikaci vytvořili v městě Čeng-čou v provincii Che-nan s pomocí malého týmu. Hodnota firmy mezitím výrazně vzrostla. Jeden z majitelů, vystupující jako pan Kuo, řekl čínským médiím, že chtějí získat kapitál prodejem deseti procent společnosti za jeden milion jüanů (asi tři miliony korun). To je výrazně více než 1 000 jüanů (asi 3 000 korun), které podle nich vývoj aplikace stál.

Tvůrci se také snaží rozšířit cílovou skupinu. Zkoumají možnost nového produktu určeného speciálně pro seniory. Čína má zhruba 1,4 miliardy obyvatel, z nichž více než pětina je starší 60 let.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Jsi mrtvý? Čínská aplikace s bizarním názvem hlídající osamělé bere sítě útokem

čína důchodce starý muž ulice senior

Na čínských sociálních sítích roste popularita aplikace jménem „Jsi mrtvý?“ Reaguje na neblaze rostoucí trend osamělého života obyvatel země. Uživatelé musí každé dva dny potvrdit, že jsou v pořádku,...

13. ledna 2026

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské...

13. ledna 2026  15:14

Hrozí naprostý chaos, varoval Trump před soudním verdiktem o clech

Americký prezident Trump v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)

Americký prezident Donald Trump varoval před naprostým chaosem v případě, že by americký Nejvyšší soud zrušil jeho cla. Rozhodnutí soudu může přijít už ve středu a problém by podle Trumpa nastal...

13. ledna 2026  14:17

Sazka měla rekordní rok. Zaznamenala 593 milionových výher, vyplatila miliardy

Sazka

Sazka v loňském roce vygenerovala rekordních 593 milionových výher, což je o 191 více než v roce předchozím. Celkově sázejícím vyplatila 12 miliard korun, přičemž nejvíce se dařilo hráčům v Praze a...

13. ledna 2026  12:09

Vlaky v okolí Prahy nabírají zpoždění. Cestující budou mít nárok na vrácení peněz

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky od rána komplikují provoz na českých kolejích, zejména v okolí Prahy a na spojích do Německa. České dráhy musely řadu spojů zrušit nebo nahradit...

13. ledna 2026  11:16

Zisk zemědělců vrostl na dvojnásobek, vydělali skoro deset miliard, zjistil Svaz

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

České zemědělské podniky skončily loni se ziskem 9,7 miliard korun, zjistil ve svém interním průzkumu Zemědělský svaz ČR. „Meziročně tak vyskočil zisk na více než dvojnásobek,“ řekl v úterý na...

13. ledna 2026  10:52

Celoroční inflace dosáhla 2,5 procenta. Růst cen mírnily potraviny a energie

ilustrační snímek

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 2,1 procenta. Průměrná míra inflace za celý rok 2025 tak podle statistického úřadu činila 2,5 procenta.

13. ledna 2026  9:19

V létě láká Čechy nejvíc moře v Turecku či Egyptě, roste i zájem o exotiku

Egyptské letovisko Hurghada (12. ledna 2025)

V létě míří nejvíc Čechů do Turecka, Egypta a Řecka, ukázala data cestovní agentury Invia, největšího online prodejce zájezdů ve střední Evropě. Roste také počet cestovatelů, kteří se na dovolenou...

13. ledna 2026

Zájezd z Facebooku? Přibývá falešných online cestovek, potírat podvody je složité

Premium
ilustrační snímek

Zaplacené peníze za hotely, průvodcovské služby a v ruce jen falešné letenky do Mexika. Desítky oklamaných cestovatelů z loňského léta rozhodně nejsou samy. Podvodných cestovních kanceláří, kteří...

13. ledna 2026

Mluvte tišeji. Krakov zavádí pokuty za hlasité telefonáty, cestující si to přáli

Čerstvý sníh pokryl i ulice polského Krakova. Město od 12. ledna zavádí...

Od pondělka platí v polském Krakově nové předpisy pro cestování v městské hromadné dopravě. Týkají se nejen zákazu hraní na hudební nástroje a používání rádiových přijímačů, ale hlavně mobilních...

12. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Apple do své AI zapojí Google, hodnota Alphabet přesáhla čtyři biliony dolarů

Ilustrační snímek

Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet v pondělí poprvé v historii přesáhla čtyři biliony dolarů (83 bilionů Kč). Stalo se tak poté, co Apple oznámil, že bude na poli umělé inteligence (AI)...

12. ledna 2026  18:09

Ropný gigant pochyboval o Venezuele. Zůstanete mimo hru, naznačil Trump

Generální ředitel společnosti ExxonMobil Darren Woods (28. května 2021)

Ačkoli se prezident Donald Trump dlouhodobě netají podporou amerického petrochemického průmyslu, společnost ExxonMobil mu nyní radost neudělala. Poté, co se její šéf Darren Woods o Venezuele vyjádřil...

12. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.