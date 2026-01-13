Novinka byla spuštěna v květnu loňského roku bez větší pozornosti, v posledních týdnech však zájem o ni prudce vzrostl. Mladí, kteří žijí sami ve velkých čínských městech, si ji začali ve velkém stahovat.
Podle expertů by v Číně mohlo do roku 2030 žít až 200 milionů lidí v jednočlenných domácnostech, uvedl čínským státem vlastněný deník Global Times. A právě na ně aplikace cílí. Sama se označuje za bezpečnostního společníka „Ať už jste kancelářský pracovník žijící o samotě, student mimo domov nebo někdo, kdo si zvolil osamělý životní styl,“ říká její popis.
|
Čína po 30 letech opět zavede DPH na kondomy, chce zvýšit porodnost
„Lidé, kteří v jakékoliv fázi života žijí sami, něco takového potřebují, stejně jako introverti, lidé s depresí, nezaměstnaní a další osoby ve zranitelných situacích,“ napsal jeden uživatel na čínských sociálních sítích. „Panuje strach, že lidé žijící o samotě by mohli zemřít bez povšimnutí, bez kohokoliv, kdo by zavolal pomoc. Někdy přemýšlím, že kdybych zemřel sám, kdo by našel moje tělo?“ tvrdí podle britského webu další.
Zemřu sám?
Osmatřicetiletý Wilson Chou, který žije asi 100 kilometrů od své rodiny, říká, že právě to byl důvod, proč si aplikaci stáhl. Pracuje v Pekingu. Dvakrát týdně se vrací domů za manželkou a dítětem, ale momentálně musí kvůli projektu zůstávat mimo domov déle. „Mám strach, že kdyby se mi něco stalo, mohl bych zemřít sám v pronajatém bytě a nikdo by se to nedozvěděl. Proto jsem si aplikaci stáhl a jako nouzový kontakt jsem nastavil svou maminku,“ říká.
|
Číňanů je čím dál méně, zemi sužuje rekordně nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost
Uvedl také, že si aplikaci stáhl velmi brzy po jejím uvedení, protože se obával, že by mohla být rychle zakázána kvůli svým negativním konotacím.
Někteří lidé ji ovšem kritizují kvůli jejímu pochmurnému názvu, podle nich může už jen registrace přinášet smůlu. Jiní vyzývají ke změně jména na něco pozitivnějšího, například Jsi v pořádku? nebo Jak se máš? Přestože za úspěchem aplikace zřejmě zčásti stojí právě její nevšední název, společnost Moonscape Technologies, která za ní stojí, uvedla, že kritiku bere v potaz a zvažuje možnou změnu jména.
Tvůrce neznámý
Aplikace, která se v zahraničí prodává pod názvem Demumu, je momentálně druhou nejčastěji stahovanou placenou užitkovou aplikací ve Spojených státech, Singapuru a Hongkongu, přičemž v Austrálii a Španělsku je čtvrtá. Zřejmě je to díky čínským uživatelům žijícím v zahraničí.
今天突然爆紅的 App 「死了吗」— Yan Practice ⭕散修🎒 (@practice_y11) January 11, 2026
我搜了一下國際版的叫 「 Demumu 」
排名已經來到工具類 第三名了
事實證明 要爆紅 主因還是需求面 創新則是次要的
--
是說這個 App 也是真有用 現在我們已經邁入超高齡社會了，讓我爸媽用一下挺好的。
希望他們不要像我經常忘了刷 Alpha 發一堆簡訊給我🤣 pic.twitter.com/ow7MMtYZ3w
Název znějící v čínštině S’-le-ma je slovní hříčkou se jménem úspěšné aplikace na rozvoz jídla E-le-ma, tedy Máš hlad?. Původně byla zdarma, ale nyní je placená, byť za nízkou cenu osm jüanů (asi 24 korun).
|
Kybernetický úřad varuje před aktivitami čínských firem, operují proti Česku
O zakladatelích se toho ví málo. Tvrdí o sobě, že jsou tři, narození po roce 1995, a že aplikaci vytvořili v městě Čeng-čou v provincii Che-nan s pomocí malého týmu. Hodnota firmy mezitím výrazně vzrostla. Jeden z majitelů, vystupující jako pan Kuo, řekl čínským médiím, že chtějí získat kapitál prodejem deseti procent společnosti za jeden milion jüanů (asi tři miliony korun). To je výrazně více než 1 000 jüanů (asi 3 000 korun), které podle nich vývoj aplikace stál.
Tvůrci se také snaží rozšířit cílovou skupinu. Zkoumají možnost nového produktu určeného speciálně pro seniory. Čína má zhruba 1,4 miliardy obyvatel, z nichž více než pětina je starší 60 let.