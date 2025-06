Podle dostupných statistik stála Čína v roce 2024 za více než 60 procenty globálně vytěženého antimonu. Tento kov se navíc do Číny ve velkém množství posílá i na zpracování. Omezení jeho vývozu bylo strategicky promyšleným krokem, který přišel jako odveta za americké regulace vývozu čipů, píše agentura Reuters.

Kvůli chybějícímu antimonu se firmy nyní musíme více než kdy dřív spoléhat na šedý trh. Hlavně na překupníky, kterým se v předchozích měsících povedlo vytvořit dostatečné zásoby a nyní antimon prodávají s výraznou cenovou přirážkou.

„Považujeme to za stav národní nouze. Západ se stal příliš závislým na jednom trhu,“ uvedl pro agenturu Reuters Steve Christensen, který stojí v čele amerického sdružení Responsible Battery Coalition a mezi jeho členy se řadí třeba logistický gigant FedEx, automobilka Honda či výrobce baterií Clarios.

Západ musí jednat

Christensen proto říká, že Západ musí urychleně jednat. Jako nezbytné se jeví mnohem výraznější kapacity na zpracování, podpora recyklace i budování nových dodavatelských řetězců mimo Čínu.

Výrobce baterií Clarios již oznámil, že zvažuje investici do výstavby zařízení na zpracování důležitých minerálů ve Spojených státech. Tato investice by se mohla vyšplhat až na jednu miliardu amerických dolarů, a tedy asi na 23 miliard korun. Společnost Nyrstar pak naznačila, že by mohla začít s produkcí antimonu ve své zpracovatelské továrně, která se nachází v Austrálii.

Antimon je důležitá součást olověných bateriích, které se i v dnešní době stále hojně využívají v automobilech se spalovacími motory. Využívá se ale také v solárních systémech či záložních zdrojích energie. Antimon je nezbytný také pro oblast vojenství, neboť se využívá třeba v případě výroby munice či navigačních systémů.

Roční světová poptávka po antimonu se podle společnosti Project Blue pohybuje mezi 230 až 240 tisíci tunami. Výrobci baterií sice část potřebného materiálu získávají zpětnou recyklací baterií, neobjedou se ale také bez čistého antimonu, a to třeba k výrobě slitin. Tento čistý antimon je nyní drahý i téměř nedostupný.

„Zájemci o antimon navíc musí soutěžit s čínskými odběrateli, a to hlavně ze solárního průmyslu. Tito hráči navíc velmi často nabízejí mnohem výhodnější podmínky,“ uzavřel pro Reuters ředitel společnosti Project Blue Nils Backeberg.