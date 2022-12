V mase pro Walmart našly testy antibiotika. Mají vliv i na lidi, píše list

Evropská agentura pro léčivé přípravky opakovaně varuje, že antibiotika nejvyšší priority (HP-CIA) hrají pro lidské zdraví velmi důležitou roli. Podobný názor prezentuje i Světová zdravotnická organizace, podle které jde o léky natolik zásadní, že by jejich používání v chovu hospodářských zvířat mělo být co nejrychleji skončit.

Nadužívání těchto léků vede podle odborníků k tomu, že se snižuje jejich účinnost. Ve hře tak je potenciální hrozba šíření bakterií, které budou vůči těmto antibiotikům nejvyšší priority rezistentní.

„Agrobyznys vybudoval systém, který je závislý na používání těchto antibiotik. Je to proto, aby farmáři maximalizovali své zisky. Neberou ale ohled na to, jaké škody to vlastně může způsobit. Neuvážené nadužívání lékařsky důležitých antibiotik na farmách totiž může být významnou hrozbou pro lidské zdraví,“ řekl pro The Guardian americký senátor Cory Booker.

Ve Spojených státech nyní neexistuje žádné omezení, které by limitovalo používání antibiotik pro léčbu anebo prevenci nemocí u hospodářských zvířat. Od roku 2017 sice platí zákaz používání antibiotik pro podporu růstu, ale mnoho amerických chovatelů dobytka i tak běžně používá antibiotika často celé měsíce. Kvůli jejich nadužívání ale v dlouhodobém horizontu hrozí, že léky přestanou účinně fungovat.

Do roku 2017 tak byla antibiotika v USA běžně přidávána do krmiva pro výkrm hospodářských zvířat. Poté, co americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv oznámil zákaz této běžné praxe, klesl prodej antibiotik pro použití v zemědělství asi o třetinu. Od té doby se ale podávání antibiotik opět zvýšilo, neboť farmáři mohou používat tyto léky jako formu prevence, pokud je mají předepsané od svého veterináře.

Antibiotická rezistence je jednou z nejzávažnějších globálních hrozeb pro veřejné zdraví. Podle odborného amerického střediska Centra pro kontrolu a prevenci nemocí má na svědomí více než 35 000 úmrtí v USA ročně a 1,3 milionu populace kvůli ní země za rok i celosvětově.

Používání antibiotik s rizikem, že se jejich pozůstatky objeví v masu a výrobků z něj, zakazuje evropská i česká legislativa. S ohledem na tato rizika se v celé Evropské unii od roku 2006 nesmí používat antibiotika coby stimulátorů růstu a produkce u chovných zvířat.