V uplynulém roce týmy firmy také podle zprávy prošetřovaly a zmařily činnost řady aktérů, kteří využívali systémy Claude k vývoji softwaru pro návrh a vývoj zbraní nebo k podpoře sběru zpravodajských informací a zásobování, na nichž jsou zbrojní programy závislé.
Zpráva se podrobněji zabývá šesti případy vojenského využití, z toho třemi v Číně, dvěma v Rusku a jedním v Jemenu. Mimo jiné se prý Anthropiku podařilo zmařit ruskou operaci usilující o vývoj autonomního roje vojenských dronů.
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Podle dokumentu modely Claude využívali mimo jiné aktéři spojení s kybernetickou špionážní kampaní vedenou z Ruska nebo jistá íránská propagandistická instituce.
Biologické zbraně jako závažné riziko
Zpráva dále popsala pět případových studií, v nichž aktéři využívali modely způsobem, který by mohl podporovat vývoj biologických zbraní.
Zneužití v biologické oblasti je podle firmy jedním z nejzávažnějších rizik pokročilých modelů AI. Bez správných bezpečnostních opatření by takové schopnosti mohly mít katastrofální důsledky, uvedli autoři zprávy.
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Zpráva také popisuje devět vlivových operací vedených z Ruska, Íránu, Turecka, zemí Perského zálivu, jižní Asie, Afriky a Evropy, jejichž cílem bylo publikum na šesti kontinentech. Aktéři v tomto případě nevyužívali AI pouze k vygenerování konkrétních článků, ale k plánování celých kampaní, generování veškerého obsahu i ke spravování falešných profilů a dezinformačních webů. Obsah se objevil i v médiích spojených s ruskou vládou, jako Sputnik Moldova, RIA Novosti, Sputnik en Español, Sputnik Africa či RT.
Příliš rychlý vývoj
Podle portálu BBC zjištění uvedená v této zprávě představují nejnovější z rostoucí řady varování ze strany výzkumníků AI a odborníků z oboru ohledně potenciálních rizik této technologie pro lidstvo.
Varování vyvolala výzvy k přijetí opatření, přičemž americký senátor Bernie Sanders požaduje pozastavení vývoje pokročilé AI a zákaz takzvané umělé superinteligence, což je název pro hypotetické systémy AI, které by intelektuálně překonávaly lidskou inteligenci, včetně těch nejnadanějších jedinců. Americký prezident Donald Trump naopak podobné hlasy odmítá.
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Výzkumník společnosti Anthropic Jacob Coxon tento týden oznámil, že odchází z firmy i oboru kvůli obavám, že Anthropic a jeho konkurenti příliš rychle vyvíjejí systémy schopné samostatného zdokonalování, které by se podle něj mohly vymknout lidské kontrole.
Koncem července více než 1 000 zaměstnanců ze všech významných společností zabývajících se umělou inteligencí podepsalo petici, v níž požadují zavedení mechanismu zpomalujícího tempo vývoje umělé inteligence.