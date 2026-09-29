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Naše technologie je pro lidstvo existenční riziko. Společnost Anthropic míří na burzu

Tomáš Ventura
  14:00

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Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, promlouvá na konferenci OSN věnované umělé inteligenci 23. září 2026 | foto: AP

Americká společnost Anthropic chce využít současného boomu umělé inteligence a připravuje vstup na burzu, který by hodnotu firmu stanovil na více než dva biliony dolarů. V akcionářském prospektu ovšem své potenciální investory upozorňuje, že právě její technologie může představovat pro lidstvo existenční riziko.

Anthropic v prospektu podle agentury Reuters popisuje umělou inteligenci jako technologii, která může světovou ekonomiku proměnit ještě zásadněji než industrializace, elektřina nebo internet. Aby se k tomuto cíli dopracovala, hodlá v příštích letech vynaložit stovky miliard dolarů na cloudové služby, výpočetní výkon a další infrastrukturu.

Dalším problémem je samotné testování. Anthropic upozorňuje, že model může rozpoznat, že je právě hodnocen, a své chování tomu přizpůsobit. Jinými slovy: čím chytřejší systém je, tím obtížnější je odhalit jeho nebezpečné chováníl.

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Naše technologie je pro lidstvo existenční riziko. Společnost Anthropic míří na burzu

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