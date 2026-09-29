Naše technologie je pro lidstvo existenční riziko. Společnost Anthropic míří na burzu

Anthropic v prospektu podle agentury Reuters popisuje umělou inteligenci jako technologii, která může světovou ekonomiku proměnit ještě zásadněji než industrializace, elektřina nebo internet. Aby se k tomuto cíli dopracovala, hodlá v příštích letech vynaložit stovky miliard dolarů na cloudové služby, výpočetní výkon a další infrastrukturu.
Dalším problémem je samotné testování. Anthropic upozorňuje, že model může rozpoznat, že je právě hodnocen, a své chování tomu přizpůsobit. Jinými slovy: čím chytřejší systém je, tím obtížnější je odhalit jeho nebezpečné chováníl.