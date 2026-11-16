Kromě primární veřejné nabídky počítá Anthropic také se samostatným soukromým umístěním akcií za 26 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg se na něm podílejí například výrobci čipů Nvidia a AMD. Ti tak část peněz utracených za výpočetní kapacity vracejí zpět do společnosti.
Celkový objem nabídky akcií by v součtu mohl dosáhnout až 90,4 miliardy dolarů, což by z ní udělalo největší vstup na burzu v historii.
Zájem investorů je podle agenturních zdrojů mimořádný a objednávky zatím téměř sedminásobně převyšují počet nabízených akcií. Poptávka tak ve stejné fázi procesu výrazněji převyšuje společnost SpaceX Elona Muska, která na trh vstoupila letos v červnu. Prodejem akcií si tehdy firma zajistila zhruba 75 miliard dolarů a její IPO bylo největší na světě.
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Vstup Anthropiku na burzu bude významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o umělou inteligenci převáží nad obavami z rizik. Přichází totiž po týdnech výprodejů technologických akcií a po volbách v USA, kde zvítězili kandidáti prosazující přísnější pravidla pro datová centra.
Ztráta společnosti za prvních šest měsíců letošního roku činila podle dokumentů předložených americkým regulátorům 81 miliard dolarů, z čehož 72 miliard připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů.
Rostoucí obavy
V dokumentech k plánovanému vstupu na burzu firma upozorňuje na rizika spojená s rychlým vývojem AI. Konkurenti by podle ní totiž mohli díky rychlejšímu vývoji nových modelů získat náskok a schopnosti umělé inteligence by se zlepšovaly tak moc, že by firma nebyla schopná zajistit jejich bezpečnost.
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Obavy vyvolávají i případy autonomních AI agentů, kteří unikli z testovacích prostředí a pronikli do firemních systémů, nebo možnost zneužití nástrojů k hackerským útokům.
Ambice firmy také přinášejí obrovské náklady na infrastrukturu. Anthropic se zavázal vynaložit téměř 900 miliard dolarů na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří například Amazon a Google. To ukazuje, jak moc je její rychlý růst závislý na zajištění obrovského výpočetního výkonu. Část těchto kapacit je přitom vázaných na financování, které společnost nemá pod kontrolou.