Trump vyhlásil obchodní válku i pustým ostrovům, kde žijí jen tučňáci

„Nikde na světě není bezpečno,“ ironicky zareagoval na nová celní opatření australský premiér Anthony Albanese. Překvapilo ho, že obchodní válce neunikla ani vzdálená teritoria země, která s USA mají zanedbatelnou obchodní bilanci.

Třeba Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy patří k nejodlehlejším místům na světě a jsou dostupné pouze dvoutýdenní plavbou lodí z Perthu. Leží v jižní části Indického oceánu zhruba uprostřed mezi Madagaskarem, Austrálií a Antarktidou. Žádní lidé tu nežijí a naposledy je navštívili před téměř 10 lety. Jedinými obyvateli skaliska jsou tučňáci.

Ostrovy patří mezi několik „vnějších území“ Austrálie, která jsou na seznamu cel uvedena samostatně. Místa tohoto typu nemají vlastní samosprávu a patří mezi ně i Kokosové ostrovy, Vánoční ostrov nebo Norfolk.

Poslední zmíněný má 2 188 obyvatel, leží 1 600 kilometrů severovýchodně od Sydney a Trump ho zatížil sazbou ve výši dokonce 29 procent. To je o 19 procentních bodů více, než zbytek Austrálie.

Podle údajů americké Observatory of Economic Complexity vyvezl Norfolk v roce 2023 do USA zboží v hodnotě 655 tisíc dolarů, přičemž jeho hlavním vývozním artiklem byla kožená obuv v hodnotě 413 tisíc dolarů.

Správce Nortfolku George Plant ale údaje zpochybňuje. „Není znám žádný vývoz z ostrova Norfolk do Spojených států a nejsou známa žádná cla ani netarifní obchodní překážky pro zboží přicházející na ostrov Norfolk,“ uvedl.

„Norfolk je malá tečka na světě,“ vysvětluje třeba majitel firmy na výrobu betonových směsí na ostrově Richard Cottle. „Téměř nic nevyvážíme,“ vysmívá se opatřením.

„Výrobky z Norfolku budou mít clo? No nic, žádný export do USA nemáme, takže to nebude mít vliv,“ myslí si zase Gye Duncan, který na ostrově vlastní daňovou poradenskou firmu. „Pravděpodobně ani nevědí, kde se Norfolk ve světě nachází,“ dodává.

„Nejsem si zcela jistý, zda je Norfolk obchodním konkurentem obří ekonomiky Spojených států,“ nadnesl pak s nadsázkou australský premiér v reakci na to, že se ostrov ocitl na stejném seznamu jako třeba Čína nebo Evropská unie.

Matoucí jsou i údaje o ostrově tučňáků

Ještě více nejasné jsou pak informace o vývozu z Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů. V okolním území rybáři sice loví ryby, ale nejsou tady žádné budovy ani lidská obydlí. Krajinu obývají jen kolonie tučňáků patagonských.

Navzdory tomu se podle údajů Světové banky v roce 2022 do Ameriky dovezly z Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů výrobky v hodnotě 1,4 milionu dolarů, z čehož téměř vše byly stroje a elektrická zařízení.

V předchozích pěti letech se podle stejného zdroje dovoz z Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů pohyboval od 15 do 325 tisíc dolarů ročně.