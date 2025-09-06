Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Autor:
  9:00
Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových částek. Malý ostrov si díky nim plánuje financovat svou budoucnost.
Ostrov Anguilla byl osídlen evropskými osadníky od 17. století a od roku 1650...

Ostrov Anguilla byl osídlen evropskými osadníky od 17. století a od roku 1650 byl spravován v rámci ostatních Závětrných ostrovů Britskou korunou. | foto: Profimedia.cz

Anguilla s obavami vyhlíží brexit. Odchod z Evropské unie uvrhne ostrov do...
Místní hospodářství je na turistickém ruchu závislé, kromě něj zbývá lidem pro...
Boris Johnson na návštěvě ostrova Anguilla po pustošivém řádění hurikánu Irma....
Zpěvačka Adele na pláži na ostrově Anguilla v souostroví Malé Antily (2. ledna...
6 fotografií

Na konci 20. století, když internet teprve začínal, dostala každá země svou unikátní webovou adresu. Ta se odvíjela od jejího jména, takže například Česká republika získala .cz a Spojené království .uk.

Svou adresu dostal i malý karibský ostrov Anguilla, tenkrát ale ještě nikdo netušil, že se z ní stane zlatý důl. S pokračujícím boomem umělé inteligence totiž přibývá firem a jednotlivců, kteří si kvůli webové příponě chtějí zaregistrovat stránky právě zde. Jedním z nich je i americký podnikatel v oblasti technologií Dharmesh Shah.

„Doménu jsem si koupil, protože jsem dostal nápad vytvořit umělou inteligenci, kde by si lidé mohli udělat digitální verzi sebe samých. Ta by za ně pak vykonávala konkrétní úkoly,“ řekl BBC podnikatel, který za adresu údajně zaplatil v přepočtu přes 14,5 milionu korun.

Umělá inteligence radí i s nákupem letenek. Vyplatí se ji poslouchat?

Počet webových stránek registrovaných v Anguille se za posledních pět let zvýšil více než desetinásobně a jen za poslední rok se zdvojnásobil. Výzvou pro toto zámořské území Spojeného království s 16 tisíci obyvateli ovšem bude příjem dlouhodobě udržet.

Anguillská vláda uvedla, že v roce 2024 na doménách vydělala 105,5 milionu východokaribských dolarů, tedy téměř 820 milionů korun, což je čtvrtina jejich celkových příjmů za daný rok. Letos se ale částka očekává ve výši 132 milionů východokaribských dolarů a příští rok dokonce 138 milionů.

Registrace webové adresy s koncovkou .ai stojí podle BBC od 150 do 200 dolarů (3 až 4 tisíce korun). Každé dva roky pak musí majitelé zaplatit poplatek za obnovení v podobné výši.

Miliony za webovou stránku

Žádaná doménová jména ale putují do dražby, kde se vyšplhají až na několik stovek tisíc amerických dolarů. Nejdražší je zatím ta, kterou si koupil Dharmesh Shah – you.ai.

„Jsem nadšenec do umělé inteligence a na svém kontě mám několik dalších adres. You.ai zatím není v provozu, protože jsem zaneprázdněn jinými projekty, ale jednou její čas přijde,“ řekl.

Shah kupuje názvy webových stránek pro sebe, ale někdy se je snaží i prodat. „Pokud s tím nemám konkrétní plány a existuje jiný podnikatel, který by adresu využil, tak ji prostě prodám. Stále si ale myslím, že z dlouhodobého hlediska si domény končící .com udrží svou hodnotu nejlépe.“

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

V posledních týdnech zaznamenaly aukce anguillských domén i prodeje za šestimístné cifry. Cloud.ai se v červenci vydražila za 600 tisíc dolarů (12,6 milionů korun) a law.ai o pár týdnů později za 350 tisíc dolarů (7,4 miliony dolarů).

Aby měla země své rostoucí příjmy lépe pod kontrolou, podepsala v říjnu 2024 pětiletou smlouvu s americkou technologickou firmou Identity Digital, která se na registrace domén specializuje.

Nejde ovšem o bezprecedentní případ. Tichomořský ostrov Tuvalu uzavřel v roce 1998 exkluzivní smlouvu ke své doméně .tv. Práva poskytli výměnou za dva miliony dolarů ročně, které se později zvýšily na pět.

Podobně jako u jiných karibských ostrovů i ekonomika Anguilly stojí jinak na cestovním ruchu. V posledních letech sem jezdí především turisté z USA, kteří vyhledávají luxusní dovolené. Z tohoto důvodu chce země z výdělků za webové adresy postavit nové letiště. Dále plánují peníze investovat do infrastruktury a zdravotní péče, uzavírá BBC.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Karibský ostrov vydělává na originální webové adrese. Financuje z ní i letiště

Rozvoj umělé inteligence proměnil internetovou doménu karibského ostrova Anguilla v nečekaný zdroj vysokých příjmů. Adresa .ai láká firmy i investory z celého světa a dražby dosahují milionových...

6. září 2025

Jak manažeři přicházejí o pozice. Románky na pracovišti jsou složitější, než se zdá

Neetické chování generálních ředitelů firem není žádnou novinkou, nicméně tlak vytvářený na společnosti, aby důkladně vyšetřovaly stížnosti v případech, kdy se manažer sexuálně zaplete s podřízeným,...

6. září 2025

Zvolit aktivní, nebo pasivní správu investic? Záleží na čase a penězích

Premium

Kdo chce investovat, musí si rozmyslet, zda zvolit pasivní, nebo aktivní správu investic. Při té aktivní se investor buď sám nebo prostřednictvím profesionála snaží vydělat na pohybech trhu a aktivně...

6. září 2025

Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota

Americká společnost zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic souhlasila, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) za urovnání hromadné žaloby skupiny spisovatelů, kteří ji obvinili,...

5. září 2025  22:09

Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř 72 miliard za zneužití postavení

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy korun) za porušení antimonopolní legislativy. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního...

5. září 2025  18:46,  aktualizováno  21:40

Výsledky Trumpovy politiky. Povedlo se mu ekonomicky spojit jeho nepřátele

Poslední dny ukázaly, že čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi se daří sjednocovat lídry, jimž dochází trpělivost s politikou amerického prezidenta Trumpa. Čína, Indie, Rusko a částečně i Severní Korea...

5. září 2025

Zuckerberg proti Zuckerbergovi. Právník zažaloval Facebook kvůli blokování účtu

Americký právník Mark Zuckerberg, který se specializuje na bankroty, zažaloval společnost Meta poté, co mu Facebook opakovaně blokoval osobní i podnikatelský účet a rovněž ho obvinil z toho, že...

5. září 2025

Čelíme nedostatku plynu, překvapil Putin. Elektřinu tak radí vyrábět z uhlí

Rusko se ocitá v paradoxní situaci. Na jednu stranu má údajně největší světové zásoby zemního plynu čítající 60 bilionů kubických metrů, na druhou stranu ruský prezident Vladimir Putin varuje před...

5. září 2025  15:51

Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu,...

5. září 2025  12:50

MTX Group a HSF System spolu zakládají firmu na tisk 3D betonových konstrukcí

Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude...

5. září 2025  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za...

5. září 2025  11:09

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.