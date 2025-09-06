Na konci 20. století, když internet teprve začínal, dostala každá země svou unikátní webovou adresu. Ta se odvíjela od jejího jména, takže například Česká republika získala .cz a Spojené království .uk.
Svou adresu dostal i malý karibský ostrov Anguilla, tenkrát ale ještě nikdo netušil, že se z ní stane zlatý důl. S pokračujícím boomem umělé inteligence totiž přibývá firem a jednotlivců, kteří si kvůli webové příponě chtějí zaregistrovat stránky právě zde. Jedním z nich je i americký podnikatel v oblasti technologií Dharmesh Shah.
„Doménu jsem si koupil, protože jsem dostal nápad vytvořit umělou inteligenci, kde by si lidé mohli udělat digitální verzi sebe samých. Ta by za ně pak vykonávala konkrétní úkoly,“ řekl BBC podnikatel, který za adresu údajně zaplatil v přepočtu přes 14,5 milionu korun.
Počet webových stránek registrovaných v Anguille se za posledních pět let zvýšil více než desetinásobně a jen za poslední rok se zdvojnásobil. Výzvou pro toto zámořské území Spojeného království s 16 tisíci obyvateli ovšem bude příjem dlouhodobě udržet.
Anguillská vláda uvedla, že v roce 2024 na doménách vydělala 105,5 milionu východokaribských dolarů, tedy téměř 820 milionů korun, což je čtvrtina jejich celkových příjmů za daný rok. Letos se ale částka očekává ve výši 132 milionů východokaribských dolarů a příští rok dokonce 138 milionů.
Registrace webové adresy s koncovkou .ai stojí podle BBC od 150 do 200 dolarů (3 až 4 tisíce korun). Každé dva roky pak musí majitelé zaplatit poplatek za obnovení v podobné výši.
Miliony za webovou stránku
Žádaná doménová jména ale putují do dražby, kde se vyšplhají až na několik stovek tisíc amerických dolarů. Nejdražší je zatím ta, kterou si koupil Dharmesh Shah – you.ai.
„Jsem nadšenec do umělé inteligence a na svém kontě mám několik dalších adres. You.ai zatím není v provozu, protože jsem zaneprázdněn jinými projekty, ale jednou její čas přijde,“ řekl.
Shah kupuje názvy webových stránek pro sebe, ale někdy se je snaží i prodat. „Pokud s tím nemám konkrétní plány a existuje jiný podnikatel, který by adresu využil, tak ji prostě prodám. Stále si ale myslím, že z dlouhodobého hlediska si domény končící .com udrží svou hodnotu nejlépe.“
V posledních týdnech zaznamenaly aukce anguillských domén i prodeje za šestimístné cifry. Cloud.ai se v červenci vydražila za 600 tisíc dolarů (12,6 milionů korun) a law.ai o pár týdnů později za 350 tisíc dolarů (7,4 miliony dolarů).
Aby měla země své rostoucí příjmy lépe pod kontrolou, podepsala v říjnu 2024 pětiletou smlouvu s americkou technologickou firmou Identity Digital, která se na registrace domén specializuje.
Nejde ovšem o bezprecedentní případ. Tichomořský ostrov Tuvalu uzavřel v roce 1998 exkluzivní smlouvu ke své doméně .tv. Práva poskytli výměnou za dva miliony dolarů ročně, které se později zvýšily na pět.
Podobně jako u jiných karibských ostrovů i ekonomika Anguilly stojí jinak na cestovním ruchu. V posledních letech sem jezdí především turisté z USA, kteří vyhledávají luxusní dovolené. Z tohoto důvodu chce země z výdělků za webové adresy postavit nové letiště. Dále plánují peníze investovat do infrastruktury a zdravotní péče, uzavírá BBC.
