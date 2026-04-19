Anglie buduje nejdelší na světě pobřeží stezku. Ponese jméno krále

Autor: ,
  9:29
Anglie pod záštitou krále Karla III. buduje pobřežní stezku, která má být dokončena ještě letos a která se podle stanice BBC s délkou 4327 kilometrů stane nejdelší spravovanou pobřežní stezkou na světě. Projekt je hotov zhruba z 80 procent a spojuje rozmanitou krajinu od cornwallských útesů na jihozápadě až po písečné duny severovýchodního Northumberlandu.
Britský král Karel III. během slavnostního otevření „Pobřežní stezky krále...

Britský král Karel III. během slavnostního otevření „Pobřežní stezky krále Karla III. v Anglii“ v národní přírodní rezervaci Seven Sisters u Seafordu. Panovník při své návštěvě otevřel v pořadí již 13. rezervaci zařazenou do „Královské série národních přírodních rezervací“, která vznikla na oslavu jeho korunovace. (19. března 2026) | foto: Profimedia.cz

8 fotografií

BBC upozorňuje, že zatímco délka stezky je přesně daná, délka pobřeží, které kopíruje, je velkou neznámou. Stanice připomíná anglického matematika Lewise Fry Richardsona, který v první polovině minulého století popsal jev známý jako pobřežní paradox.

Podle něj výsledná délka měřeného úseku závisí na zvoleném měřítku - čím je podrobnější, tím více detailů zachytí a výsledek tak může být větší.

Richardson, který byl známým pacifistou, v této souvislosti upozorňoval, že rozdílné výsledky při měření hranice mohou být příčinou válek, neboť princip pobřežního paradoxu platí i ve vnitrozemí.

V Richardsonově době například Španělsko uvádělo, že jeho hranice s Portugalskem měří 987 kilometrů, zatímco podle Lisabonu to bylo 1214 km. Belgie a Nizozemsko vykazovaly rozdíl 69 kilometrů a podobné to bylo i u jiných evropských zemí.

Anglická stezka Karla III., jejíž část panovník již slavnostně otevřel, je kvůli klimatickým změnám a erozi koncipována jako dynamická: počítá s tím, že například v případě sesuvu půdy se posune do vnitrozemí. To má zajistit dlouhodobou udržitelnost stezky i v místech, kde pobřeží mizí rychlostí několika metrů za rok.

„Trasa se neustále mění. Nedávný sesuv půdy v Dorsetu nás donutil posunout úsek o patnáct metrů, čímž se celková délka stezky paradoxně prodloužila o více než dva kilometry,“ citovala BBC Neila Constableho z organizace Natural England.

Anglická stezka se má napojit na velšskou trasu a pak bude k uzavření okruhu kolem celé Velké Británie zbývat už jen Skotsko s množstvím fjordů a tedy mimořádně členitým pobřežím.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.