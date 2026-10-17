Přes půl světa pro kolii. Anglické městečko draží špičkové ovčáky

Del tryskem vyrazil a začal kličkovat, aby sehnal ovce po pastvině. Opodál stál jeho trenér s píšťalkou, na jejíž povel se pětiletá border kolie zastavila a přikrčila k zemi. Na další znamení znovu vyrazila vpřed.
Tato interakce mezi ovčákem a stádem pokračoval v severoanglickém městě Skipton několik dalších minut. Chování psa přihlíželo zhruba dvě stě lidí a další desítky zájemců byly připojeny online. Pak začala dražba.
V posledních třiceti letech si trh s dobytkem Craven Cattle Mart (CCM) vybudoval reputaci jednoho z nejprestižnějších trhů s ovčáckými psy na světě. Vydražená zvířata kromě Evropy putují například i do Spojených států nebo Asie.
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Jedním z účastníků aukce je také Toru Takei, který v Japonsku chová 23 ovcí a zajímá se o sportovní pastevectví. Dva psy už doma má – jednoho z Nizozemska a druhého z Walesu. „Sehnat kvalitního psa v Japonsku je docela těžké, ten výběr není takový. Jednou bych si chtěl pořídit i kolii ze Skiptonu, ale dnes jsem se přijel jenom podívat,“ řekl Bloombergu.
Právě border kolie jsou po generace šlechtěny k hlídání ovcí na pastvě a jejich přirozené instinkty trenéři formují tak, aby reagovaly i na hlasové povely. Kromě již vycvičených psů se prodávají také štěňata.
„Dobrého ovčáka poznáte podle toho, že má nastražené uši a vše pečlivě sleduje. Musí mít také dostatek sebevědomí, protože pokud by před stádem utekl, byl by k ničemu,“ popisuje další účastnice akce Christine Ryderová, která s manželem provozuje farmu v nedalekém Blubberhouses.
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Jejich pozornost upoutal právě Del. „Bylo vidět, jak se na práci soustředí a zaujalo mě, s jakou lehkostí se v trávě pohybuje,“ pokračuje Ryderová, pro kterou je to první nákup již vycvičeného zvířete.
Pes je podle chovatelů často užitečnější než lidský zaměstnanec. Dokáže totiž rychle uběhnout delší vzdálenosti a nevadí mu ani rozbitý terén. Přestože se již několik let mluví o tom, že budou nahrazeni drony, majitelé stád tvrdí, že na stroje si ovce časem zvyknou a začnou je ignorovat. Přirozené pastevecké instinkty navíc jen tak něco nenahradí.
Nejdražší pes světa
CCM zahájila prodej kolií v roce 1996. V té době existovalo v Británii jen pár dalších míst, kde bylo možné ovčáky pořídit. Od té doby se však místní psi proměnili v luxusní investici.
Například v únoru 2020 byla 2,5letá Megan vydražena za 18 900 liber, tedy v přepočtu za zhruba 544 tisíc korun. Šlo o rekordní částku za pasteveckého psa. „Musela jsem jim zavolat, abych se ujistila, že si ze mě nedělají legraci,“ svěřila se tehdy BBC trenérka fenky Emma Grayová. O rok později prodali devítitýdenní štěně za 7 600 liber (220 tisíc korun), což je za nevycvičeného psa nejvíce v historii.
Guinnessův rekord ale drží společnost Farmers Marts, která v roce 2021 vydražila roční Kim za 28 455 liber, tedy přibližně 820 tisíc korun.
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Navzdory vysokým číslům situaci zkomplikoval brexit, který uzavřel klíčové trhy v Irsku. Mezeru však zaplnil online prodej, který se rozjel během pandemie a umožnil nákupy zájemcům z celého světa.
Tímto způsobem si nového psa pořídila i Samantha Furmanová z Virginie ve Spojených státech. Svou první kolii měla už před třiceti lety a díky cvičitelským kurzům se nadchla pro soutěžení. Časem si pořídila i ovce a dnes se věnuje zemědělství.
Letos opět přišla do kontaktu s uznávaným velšským trenérem Dewim Jenkinsem, od kterého měla psa už v minulosti. Tentokrát ji ale zaujala devatenáctiměsíční fenka Jen. V říjnové aukci CCM za ni plánovala zaplatit 15 tisíc liber. „Lidé neustále přihazovali a já se dostala na částku 24 550 liber (706 tisíc korun). Včetně dopravy a dodatečných nákladů jsem za ni utratila zhruba 40 tisíc liber. Ještě teď je mi z té sumy špatně,“ svěřila se.
Červencovou dražbu Dela nakonec vyhráli manželé Ryderovi s nabídkou 3 780 liber. „Je úžasný, máme ho moc rádi. Běhá jako vítr, na ovce neútočí a krásně poslouchá. Doslova poskakuje nadšením, když ví, že jde pracovat,“ popisují sžívání po pár týdnech noví majitelé.