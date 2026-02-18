V Bruselu začíná bitva o regulaci tabáku. Změny přišly na poslední chvíli

  13:46
Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na poslední chvíli předložil pracovní skupině Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) sérii pozměňujících návrhů týkající se nové regulace tabáku.V lotyšském tisku se nyní objevují spekulace o tom, kdo za čtyřiadvacetibodovým výčtem skutečně stojí. Gobiņšovy návrhy se totiž nápadně podobají těm z pera Evropské komise, které členské státy EU odmítaly.

Předseda strany Evropského hnutí v Lotyšsku Andris Gobiņš na snímku z roku 2017. | foto: WIKI / Saeima

Evropská komise loni na podzim představila nové návrhy na změnu směrnice o zdanění tabáku. Revize směrnice od počátku počítala s výrazným zvýšením spotřebních daní v celé Evropské unii – jak u tradičních, tak u bezdýmných výrobků.

Za účelem posouzení trhu a možných důsledků požádala Komise také nezávislý poradní orgán Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby poskytl hodnocení a doporučení. Závěrečné pracovní zasedání EHSV začíná ve středu 18. února a skončí ve čtvrtek 19. února. Krátce před jeho začátkem se u celkem 24 bodů z 29 objevily změny, se pod kterými je podepsán europoslanec Andris Gobiņš.

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Změny, se kterými přišel Andris Gobiņš, se nápadně podobají původnímu návrhu směrnice z roku 2024, který řada členských států Evropské unie označila za příliš tvrdý. Evropská komise tehdy předložila návrh, který ignoroval tržní principy a nedostatečně řešil ilegální obchod s tabákovými výrobky a alternativními nikotinovými produkty. Z dat OSN přitom vyplývá, že téměř každá pátá cigareta v EU pochází z černého trhu.

Legislativa z Komise na sílu

Lotyšský deník Dienas bizness si povšiml toho, že europoslanec Gobiņš se problematice zdanění tabáku v minulosti příliš nevěnoval. „Nejsem odborníkem na tabák, zdravotnictví ani opatření proti pašování,“ přiznal sám Gobiņš podle lotyšského tisku. Dodal, že série předložených pozměňovacích návrhů přímo souvisí s tím, že Výbor nezohlednil stanoviska a odborná doporučení Evropské komise.

Gobiņš například navrhl úpravu v oblasti veřejného zdraví, která posuzuje pouze snižování spotřeby tabáku a jeho škodlivých dopadů na život a rozpočty na zdravotní péči. Ignoruje však otázky proporcionality, předvídatelnosti a ekonomické udržitelnosti. Úvahy o rozpočtových příjmech jsou nahrazeny omezeními a spojováním této otázky s výdaji na zdravotnictví. Koncepčně Gobiņš navrhuje podívat se na problematiku z perspektivy zdraví a méně potom reálného fungování trhu.

Na otázku, zda si je vědom rostoucího pašování tabáku v Lotyšsku, Gobiņš zdůraznil, že si toho je vědom a že dokumenty Evropské komise jasně nastiňují způsoby, jak proti tomu bojovat. „Přeshraniční spolupráce je nezbytná a na boj proti pašování musí být přiděleny dostatečné zdroje,“ řekl.

Každá pátá cigareta v Česku je nezdaněná, varuje manažer BAT Zima

Nedávná data přitom ukazují, že objem pašovaných cigaret prudce vzrostl a dosáhl 23 procent trhu, zatímco nelegální e-cigarety již tvoří více než 40 procent trhu. Mezitím příjmy ze spotřební daně v několika kategoriích dramaticky klesly. Podle údajů finančního úřadu klesly příjmy ze spotřební daně z e-liquidů používaných v elektronických kuřácích v roce 2025 o 28,5 procenta, zatímco příjmy z tabákových náhražek klesly o 41,2 procenta. Doporučení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nejsou závazná, což znamená, že se Komise nemusí řídit všemi doporučeními.

Nejčtenější

18. února 2026

18. února 2026  8:18

18. února 2026

