Evropská komise loni na podzim představila nové návrhy na změnu směrnice o zdanění tabáku. Revize směrnice od počátku počítala s výrazným zvýšením spotřebních daní v celé Evropské unii – jak u tradičních, tak u bezdýmných výrobků.
Za účelem posouzení trhu a možných důsledků požádala Komise také nezávislý poradní orgán Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), aby poskytl hodnocení a doporučení. Závěrečné pracovní zasedání EHSV začíná ve středu 18. února a skončí ve čtvrtek 19. února. Krátce před jeho začátkem se u celkem 24 bodů z 29 objevily změny, se pod kterými je podepsán europoslanec Andris Gobiņš.
Změny, se kterými přišel Andris Gobiņš, se nápadně podobají původnímu návrhu směrnice z roku 2024, který řada členských států Evropské unie označila za příliš tvrdý. Evropská komise tehdy předložila návrh, který ignoroval tržní principy a nedostatečně řešil ilegální obchod s tabákovými výrobky a alternativními nikotinovými produkty. Z dat OSN přitom vyplývá, že téměř každá pátá cigareta v EU pochází z černého trhu.
Legislativa z Komise na sílu
Lotyšský deník Dienas bizness si povšiml toho, že europoslanec Gobiņš se problematice zdanění tabáku v minulosti příliš nevěnoval. „Nejsem odborníkem na tabák, zdravotnictví ani opatření proti pašování,“ přiznal sám Gobiņš podle lotyšského tisku. Dodal, že série předložených pozměňovacích návrhů přímo souvisí s tím, že Výbor nezohlednil stanoviska a odborná doporučení Evropské komise.
Gobiņš například navrhl úpravu v oblasti veřejného zdraví, která posuzuje pouze snižování spotřeby tabáku a jeho škodlivých dopadů na život a rozpočty na zdravotní péči. Ignoruje však otázky proporcionality, předvídatelnosti a ekonomické udržitelnosti. Úvahy o rozpočtových příjmech jsou nahrazeny omezeními a spojováním této otázky s výdaji na zdravotnictví. Koncepčně Gobiņš navrhuje podívat se na problematiku z perspektivy zdraví a méně potom reálného fungování trhu.
Na otázku, zda si je vědom rostoucího pašování tabáku v Lotyšsku, Gobiņš zdůraznil, že si toho je vědom a že dokumenty Evropské komise jasně nastiňují způsoby, jak proti tomu bojovat. „Přeshraniční spolupráce je nezbytná a na boj proti pašování musí být přiděleny dostatečné zdroje,“ řekl.
Nedávná data přitom ukazují, že objem pašovaných cigaret prudce vzrostl a dosáhl 23 procent trhu, zatímco nelegální e-cigarety již tvoří více než 40 procent trhu. Mezitím příjmy ze spotřební daně v několika kategoriích dramaticky klesly. Podle údajů finančního úřadu klesly příjmy ze spotřební daně z e-liquidů používaných v elektronických kuřácích v roce 2025 o 28,5 procenta, zatímco příjmy z tabákových náhražek klesly o 41,2 procenta. Doporučení Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) nejsou závazná, což znamená, že se Komise nemusí řídit všemi doporučeními.