Konkurent Dubaje? Daňově výhodná Andorra přitahuje influencery a youtubery

S počítačem a luxusní kabelkou v ruce prochází Laia Falcová strmými ulicemi hlavního města Andorra La Vella, aby naplnila svůj lifestylový profil na síti Instagram, kde zveřejňuje fotky z restaurací či obchodů s oblečením. Tato devětatřicetiletá Španělka, kterou na sociálních sítích sleduje na 170 000 lidí, se usídlila v Andoře na začátku roku 2022, několik let poté, co zemi poprvé navštívila.

Kvalita života a bezpečnost jsou podle Falcové důvody, kvůli kterým se přestěhovala do nejvýše položeného hlavního města v Evropě, ležícího mezi pyrenejskými vršky ve výšce 1023 metrů nad mořem. Netají se však tím, že svou roli hrála i daňová stránka. „Co se týče daní, tak ty jsou hodně výhodné. Je to velmi odlišné od zemí, se kterými sousedíme,“ říká.

S desetiprocentní daní z příjmů, desetiprocentním zdaněním zisků společností a daní z přidané hodnoty ve výši 4,5 procenta jsou rozdíly ve srovnání se Španělskem a Francií velmi patrné.

„Daňový systém je atraktivní, je ale v souladu s evropskými standardy. Nejsme daňovým rájem,“ říká ministr financí pyrenejského knížectví Éric Bartolomé. „Ačkoliv daňový systém hraje významnou roli, tak v čele priorit těch, kteří se přestěhovali, jsou životní podmínky či blízkost Francie a Španělska,“ tvrdí Bartolomé o nových obyvatelích z řad youtuberů a influencerů.

Do Andorry zamířili i známí sportovci

Tato ekonomická migrace je čím dál významnější. Po začátku pandemie nemoci covid-19 ji spustil příchod některých z nejznámějších španělských youtuberů, například El Rubia, jehož příspěvky o počítačových hrách sleduje na 40 milionů lidí. „Pak to bylo jako sněhová koule. Tím, že se přestěhovali, mnozí objevili zemi, která sousedí se Španělskem a nabízí podmínky, které považují za optimální,“ tvrdí ministr Bartolomé.

A následovali lidé z dalších profesí, například obchodníci s cennými papíry na internetu, specialisté na elektronickou komerci, influenceři a také známí sportovci. Pomocí těchto nových obyvatel chce Andorra „diverzifikovat své hospodářství, které je velmi závislé na turismu, zimních sportech a přeshraničním obchodu“.

V Andoře vznikla i řada specializovaných agentur, které pomáhají lidem usadit se v zemi vzdálené jen pár hodin jízdy od Barcelony. To je i případ firmy Set up Andorra, kterou řídí Francouzka Virginie Hergelová, která žije v knížectví už 22 let. „Daňový systém je atraktivní, ale dostávám také hodně otázek o bezpečnosti a kvalitě života,“ říká Francouzka, která podle svých slov „tak trochu pomáhá“ lidem, kteří se chtějí do Andorry přestěhovat.

Mezi jejími klienty je i devětadvacetiletý Vincent Huet, který vytváří grafickou podobu počítačových her. Přestěhoval se na začátku roku. „Tady je vše lepší, úplně to vyhovuje mému životnímu stylu, je to daleko lepší než v Paříži, kde jsem bydlel jen kvůli práci,“ tvrdí. „Na mé rozhodnutí přestěhovat se do Andorry neměla výše daní přímý vliv,“ tvrdí Huet, ačkoliv uznává, že bez nižšího zdanění by mu jeho zaměstnavatel „možná nemohl nabídnout takový plat“.

Může tato malá země v Pyrenejí soutěžit s Dubají, kam se kvůli výhodným podmínkám přestěhovala řada influencerů? „Kontaktovalo mě mnoho francouzských youtuberů, kteří byli v Dubaji, hodně se jim tam líbilo, ale už jsou z té země unavení a zvažují Andorru,“ říká spokojeně Hergelová.

„Možná jsem tady nemohla tolik rozvinout své aktivity influencerky, jako bych dokázala v Barceloně či Madridu, protože je tady méně příležitostí navázat spolupráci s firmami, ale podle mě pozitiva převažují nad negativními stránkami,“ tvrdí Falcová.