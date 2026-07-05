Tato drobná ryba může působit nenápadně, její význam pro světovou ekonomiku je však mnohem větší než jen uspokojení gurmánů, kteří oceňují její výraznou chuť.
Ančovičky totiž stojí na začátku klíčového dodavatelského řetězce, který udržuje v chodu světový průmysl s roční hodnotou kolem 500 miliard dolarů. „Jsou hlavní surovinou pro výrobu rybí moučky, a pokud jí nebude dostatek, pocítí to produkce lososů, mořských okounů, krevet, ústřic i dalších mořských plodů. Výsledkem budou vyšší ceny v supermarketech. Nedostatek rybí moučky by brzy mohl začít zajímat i Wall Street a centrální banky,“ píše komentátor agentury Bloomberg Javier Blas.
Klíčovou zemí je pro ančovičky Peru. Zdejší úlovky po usušení a zpracování na rybí moučku představují přibližně 20 procent světové produkce této suroviny, upozornil Blas. Když se připočtou úlovky ze sousedního Ekvádoru a Chile, jde téměř o třetinu celosvětové produkce. A právě v tom spočívá problém.
Jihoamerické sardele mají totiž poměrně krátký životní cyklus, takže jejich populace může výrazně kolísat podle podmínek v životním prostředí. Klíčovým faktorem je klimatický jev El Niño, který pravidelně otepluje vody Tichého oceánu v okolí rovníku. Tím se snižuje množství živin ve vodě a následně i počet ryb.
„Tento jev se opakuje přibližně každé tři až pět let a pravidelně omezuje výrobu rybí moučky. Problém je v tom, že meteorologické služby právě vyhlásily El Niño pro rok 2026, které se podle všeho zařadí mezi nejsilnější v moderní historii. Důsledkem je prudký propad úlovků,“ upozornil Blas.
V polovině května Peru zavedlo patnáctidenní zákaz lovu ančoviček, který měl pomoci ochránit rybí populaci. Moratorium se následně prodloužilo do 10. června a pak vláda v Limě rybářský sektor šokovala vyhlášením zákazu na dobu neurčitou. Krok způsobil dramatický pokles světové produkce rybí moučky až o 40 procent.
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Poptávka však zůstává silná. Cena rybí moučky na velkoobchodním trhu se proto během posledního roku téměř zdvojnásobila a na konci června dosáhla rekordních 2 990 dolarů za tunu. „Další růst cen je pravděpodobný. S rostoucími náklady na krmiva budou společnosti zabývající se chovem ryb omezovat produkci, což během příštího roku povede ke zdražení chovaných ryb a mořských plodů,“ říká Blas.
Komentátor Bloombergu rovněž upozorňuje na fakt, že dnes více než polovina všech ryb a mořských plodů pochází z farem spotřebovávajících obrovské množství rybí moučky. Zároveň výrazně vzrostla i spotřeba ryb na obyvatele: podle OSN dosáhla v roce 2024 průměrně 21,3 kilogramu ročně, zatímco v 90. letech činila jen 14,3 kilogramu.
Pokud se pesimistické prognózy potvrdí, mohly by se například ceny lososů v následujícím roce citelně zvýšit. „Rozmach chovných farem přitom z lososa učinil běžnou součást nabídky supermarketů. Představitelé odvětví nechtějí odhadovat, kam až ceny mohou vystoupat, ale zdražení o 20 až 25 procent se jeví jako realistický scénář,“ uzavírá Blas.