Neapolský šéfkuchař vzbudil národní pohoršení. Do menu přidal pizzu s ananasem

„Lidi, nezlobte se. Na tradicí lpím, ale chci tuto pizzu ochutnat, protože jsem ji zařadil do svého jídelníčku,“ uvedl ve videu na Instagramu Gino Sorbillo, jehož neapolská pizzerie se odvolává na tradici sahající až do roku 1935. Při ochutnávání si dokonce položil ruku na srdce. „Lidi, přísahám, že je to dobré,“ řekl.

O den později sdílel fotku se šesti ananasy na stole. „Jsem si jistý, že 99 procent skeptiků ‚neapolské pizzy s ananasem‘ ji nikdy nezkusilo,“ napsal v příspěvku. Zároveň vyzval své sledující, aby ho navštívili v srdci Neapole a jeho novou pizzu ochutnali.

sorbillo Il commento più bello VINCE #Pizza con Ananas @presepenapoletanopizzaostaria #sorbillo

Známý šéfkuchař však kvůli ananasu na pizze sklidil kritiku. „Jaké zklamání! To jsem od tebe nečekal,“ napsal jeden z uživatelů. „Jak zabít neapolskou tradici,“ napsal jiný. Podle některých by měl všechny pizzerie zavřít.

Sorbillova pizza se probírala i v médiích. Italský deník La Repubblica popsal pizzu s ananasem jako „pepřový sprej v očích Italů“, televize Rai 1 natočila o pizze reportáž.

Boj proti předsudkům

Sorbillo pro portál CNN řekl, že chtěl bojovat proti předsudkům. „Lidé bohužel následují dav a přizpůsobují se názorům jiných lidí nebo tomu, co slyší,“ uvedl.

Pizza s ananasem se aktuálně prodává za sedm eur (173 Kč). Podle Sorbillových slov si ji lidé objednávají. „Než jsem pizzu představil na sociálních sítích, zařadil jsem ji na menu, aniž bych k tomu několik týdnů něco řekl. Objednalo si ji mnoho lidí, dokonce i Neapolané,“ řekl.

Negativní komentáře ho inspirovaly také k vytvoření další kontroverzní pizzy. „Když se objevila pizza s ananasem, někdo napsal: ‚Zdalipak umíš udělat i kečupovou‘. A tak začala další řada,“ uvedl.

Nešlo však o obyčejný kečup. Namísto toho použil domácí omáčku z červených a žlutých italských rajčat datterino. Následně se u „kečupové pizzy“ obklopený láhvemi svého domácího kečupu natočil a prohlásil, že je to „dobré“.

sorbillo Pizza con il "KETCHUP PERO' ITALIANO DI DATTERINI GIALLI E ROSSI" Dopo la polemica sull'utilizzo dell'Ananas sulla mia pizza napoletana ho seguito i vostri consigli/provocazioni…. Il KETCHUP pero' all'Italiana e' un'altra eccellenza Vi aspetto nel centro antico di Napoli da @presepenapoletanopizzaostaria by @sorbillo #ketchup #pizzanapoli #ginosorbillo #presepenapoletano #presepe #capodanno2024 #viatribunali #sorbillo @ilmattino.it @larepubblica @la_stampa @napolitoday.it @fanpage.it

„Stačí změnit jednu přísadu nebo jeden přípravný krok a vytvoříte zcela novou věc,“ řekl Sorbillo. „Jsem si jistý, že se ananasová pizza brzy objeví na jídelních lístcích dalších pizzerií ​​v Neapoli – a nejen v Neapoli,“ dodal.