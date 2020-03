Žádný efekt i ztráta miliard. Odhady dopadu posunutí olympiády se různí

Příprava olympijských her stojí ohromné peníze. Japonsko za ty letošní podle odhadů utratilo kolem dvaceti miliard dolarů. Jejich odsunutí je tak pro tamní ekonomiku značným šokem. Názory na to, jak velký bude a jak zásadní dopady bude mít, se však mezi světovými analytiky liší.

S pesimistickou předpovědí přišli analytici oslovení zpravodajským webem Nikkei. Ti odhadují, že by země kvůli tomuto rozhodnutí mohla přijít o 5,4 až 6,3 miliardy dolarů, tedy 138 až 161 miliard korun.

Stejný náhled sdílí i hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Náklady spjaté s jednoročním odložením činí necelých šest miliard dolarů,“ uvedl. Situace by však podle něj mohla být i mnohem horší. „Odložení o jeden rok pochopitelně nenapáchá zdaleka takové škody jako případné úplné zrušení her,“ dodal.

Kladný vliv na HDP už proběhl

S tím souhlasí i analytici na druhé straně „barikády“. To nejdůležitější však podle nich pro ekonomiku olympijské hry již udělaly. „Olympiáda navýšila ekonomickou aktivitu již před lety, spuštěním výstavby (areálu),“ uvedl Stefan Angrick z Oxford Economics pro CNBC. „Vzhledem k tomu, že je konstrukce hotová, je tento dopad na HDP země už neměnný,“ dodal.

Velkou neznámou je však to, jaké dopady bude mít zrušení her na turistiku a spotřebu. Jen vloni turisté v zemi podle Reuters utratili přes 4,8 bilionu yenů, v přepočtu asi 1,1 bilionu korun, a olympiáda vždy množství turistů rapidně navýší.

V současné situaci však propad těchto dvou odvětví není ani tolik navázaný na olympiádu jako spíše na pandemii onemocnění COVID-19.

„V hypotetickém scénáři bez pandemie koronaviru by zrušení olympiády mělo obrovský dopad,“ uznal Angrick. „Ale vzhledem k tomu, že se nacházíme v situaci, kdy je turistický ruch téměř nulový a spotřeba nejspíš bude klesat, je dopad odsunu olympiády spíše drobný,“ dodal.

O japonský jen je stále zájem

To však neznamená, že by kvůli tomuto rozhodnutí nevznikly vůbec žádné problémy. Například média po celém světě teď sčítají ztráty z nevyužitých reklamních kampaní a sponzoři olympiády řeší, co bude dál.

Posunutí olympijských her způsobilo i pohyby na asijských burzách. Japonský jen v návaznosti na něj lehce oslabil, dopad na japonskou měnu však nejspíš bude jen drobný. „Tato měna nyní těží ze svého statusu klíčového světového bezpečného útočiště,“ komentoval Kovanda. V době pandemie koronaviru je tak o ni stále velký zájem.

Pokud olympijské hry příští rok proběhnou, budou první, které se odsunuly. V historii se olympiáda neuskutečnila třikrát. Poprvé tomu tak bylo v roce 1916, podruhé roku 1940 a potřetí o čtyři roky později. Ani v jednom případě se však hry nakonec nekonaly.