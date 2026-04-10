Teheránská kontrola Hormuzského průlivu je jasným důkazem skutečnosti, že kontrola nad klíčovou vodní cestou, technologií nebo dokonce společností může vládám poskytnout obrovský vliv v propojené globální ekonomice.
Uzavření klíčové energetické trasy během války s USA a Izraelem způsobilo prudký nárůst cen ropy nad 100 dolarů za barel. Írán tak nyní fakticky vydírá státy závislé na globálních dodávkách energie ve snaze přimět USA k ústupu.
Chcete-li vybudovat odstrašující sílu, musíte ostatní lidi učinit závislými na vašich dodávkách. Země, které se k tomuto stolu nemohou připojit, zůstanou na jídelním lístku.