Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Autor:
  18:00
Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na americkou železnici by totiž tyto vlaky za 8 miliard amerických dolarů (asi 168 miliard korun) měly přinést úplně novou éru přepravy.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Za výrobou souprav Airo stojí společnost Siemens a celkem jich americký vlakový dopravce Amtrak objednal třiaosmdesát. Prvních šest souprav má Amtrak nasadit na trať mezi Vancouverem v Britské Kolumbii s Eugene v Oregonu. V dalších měsících se nové vlaky mají dostat i do dalších amerických států, a to včetně Severní Karolíny, Maine nebo Pensylvánie, píše The Washington Post.

Potěšit mají i pohodlnější sedačky. (13. února 2026)
7 fotografií

„Nové vlaky zajistí vyšší standard regionální a meziměstské železniční dopravy v USA. Nahradí soupravy, které jsou až padesát let staré,“ uvedl Roger Harris, který je prezidentem společnosti Amtrak.

Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump

Nová souprava Airo o šesti vozech, která už za pár měsíců vyjede mezi Vancouverem a Eugene, pojme až 317 cestujících. Ti jistě ocení praktické detaily nových vlaků. Mezi ně patří třeba držáky na tablet nebo speciální výklopné stolky. Každé sedadlo má navíc i vlastní zásuvku. Ačkoliv může jít o drobnost, právě o volné zásuvky se američtí cestující ve vlacích hádají velmi často.

Důraz se kladl i na bezbariérovost

Když Amtrak nové vlaky u výrobce objednával, kladl důraz také na bezbariérovost souprav. První snímky nových souprav ukazují, že společnost Siemens tento požadavek splnila. Handicapovaní ocení, že soupravy Airo mají pro invalidní vozíky zabudované i speciální zvedáky. Samozřejmostí jsou také tlačítka pro přivolání pomoci nebo popisky na stolcích v Brailově písmu. „Bezbariérovost je pro nás prioritou,“ doplňuje prezident Roger Harris.

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč

Změnou jsou také toalety, které jsou u starších vlaků často v mizerném stavu. Ty v soupravách Airo ale mají cestující překvapit. Výrobce slibuje, že jsou velmi prostorné, a navíc plně bezdotykové. Cestující tedy nebudou muset třeba zavírat dveře loktem. Na toaletách pasažéry potěší také háčky na bundy a kabáty nebo speciální madla pro případ, že by vlak náhle zabrzdil.

Pasažéři ocení i panoramatická okna

Velkou změnou bude také interiér, který má proti starším soupravám nabízet mnohem více světla. Cestující se mohou těšit na panoramatická okna nebo sedadla, která není možné posouvat do kolen spolupasažérů, ale pouze dopředu. Součástí souprav má být také speciální jídelní vůz s nabídkou občerstvení.

Amtrak těží z toho, že obliba vlakové dopravy v USA poslední roky roste. Jen v roce 2025 přepravila tato společnost v USA celkem 34,5 milionů cestujících, což v meziročním srovnání bylo o 5 procent víc. „My hlavně chceme, aby se pasažérům v nových vlacích cestovalo mnohem lépe než dřív,“ upozorňuje Roger Harris.

Nové rychlovlaky Acela mají USA přiblížit světu. Ten však jezdí rychleji

Nejsou to ale pouze regionální linky, kde společnost Amtrak poslední měsíce investuje. Týká se to také vysokorychlostních tratí. Na přelomu loňského srpna a září vyjely na trať první soupravy vlaků NextGen Acela, které mohou dosáhnout rychlosti až 257 km/h a představují největší modernizaci americké vysokorychlostní železnice od roku 2000, uzavírá The Washington Post.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Náhoda, záměr? Triumf rychlobruslařky a její slzy využil řetězec k bleskové reklamě

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Byla to náhoda, či záměr? Nizozemský maloobchodní řetězec využil olympijský triumf populární rychlobruslařky Jutty Leerdamové k bleskové reklamě. Reagoval na chvíli, kdy se Nizozemka v cíli závodu...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Víc úmrtí než posil. Rusko kupí ztráty, analytik varuje před drastickým vývojem

Premium
Ruský voják při výcviku míří přenosným protiletadlovým raketovým systémem Igla....

Rusko se na Ukrajině potýká s vysokými ztrátami. Daří se mu sice nabírat nové lidi, musí je však posílat jako posily nahrazující padlé, přičemž Podle Ukrajinců se mu ani tak nedaří dorovnat počet...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

Amtrak investoval do regionálních vlaků. Mají Americe přinést novou éru dopravy

Nové vlaky míří na regionální linky (13. února 2026).

Americký vlakový dopravce Amtrak nejspíš už letos v létě nasadí do provozu nové soupravy Airo pro regionální linky. Vedení společnosti věří, že moderní a pohodlné soupravy cestující v praxi ocení. Na...

16. února 2026

Havlíček: Přípravy Dukovan pokračují podle plánu, zdržení nehrozí

Tisková konference po jedná ní vlády k dalším krokům v přípravě nových bloků...

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné...

16. února 2026  16:41

Vláda schválila hospodářskou strategii. Musí stát na privátním sektoru, řekl Havlíček

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po...

Vláda schválila novou hospodářskou strategii. Obsahuje opatření, jimiž chce zlepšit podnikatelské prostředí. Zaměřuje se přitom na energetiku, vzdělávání, výzkum a inovace, výstavbu a bydlení nebo...

16. února 2026  15:55

Přetahovaná o Warner Bros nekončí. Ve hře je obnovení jednání s Paramountem

Vodárenská věž studia Warner Bros. v Burbanku v Kalifornii (5. prosince 2025)

Ještě před pár dny se dohoda mezi Warner Bros. Discovery a Netflixem ohledně prodeje filmových studií či streamingových aktivit zdála být jako samozřejmá. O tom, že významnou část Warner Bros...

16. února 2026  15:46

Tři hektary a 152 kontejnerů. Firma chystá největší bateriové úložiště v Česku

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele...

Firma APB - Plzeň chce postavit u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku dosud největší bateriové úložiště v Česku s úložnou kapacitou 1000 megawatthodin (MWh). Projekt získal jednotné environmentální...

16. února 2026  14:27

Tchajwanské aerolinky budou poprvé létat do Evropy. Jako první cíl si vybraly Prahu

Do Česka bude od léta létat nový dopravce. Přímou linkou se cestující dostanou...

Pražské Letiště Václava Havla získá nové dálkové spojení do Asie. Tchajwanská letecká společnost STARLUX Airlines spustí od 1. srpna přímou linku mezi Prahou a Tchaj-pejí, která se stane jejím vůbec...

16. února 2026  13:25

Obchody už nechladí vejce. Zákazníky to mate, ale byli jsme nejpřísnější v Evropě

Vejce volná. (27. března 2023)

Po Novém roce se začaly objevovat rozporuplné reakce na změnu ve skladování vajec v obchodech - některé z nich už je nenabízí chlazená. Postup řetězců je ovšem legální a dle ministerstva zemědělství...

16. února 2026  12:35

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

16. února 2026

Dostupných bytů je stále málo. Staví se jich jen stovky

ilustrační snímek

Po vlně privatizací jsou obecní nájemní byty na českém trhu ve velké menšině. Téměř sedmdesát procent měst a obcí si myslí, že jejich bytový fond je nedostatečný a tvoří zpravidla pět až deset...

16. února 2026

Trhy letos zmítá velká nervozita. Investoři se obávají zejména umělé inteligence

Premium
ilustrační snímek

Po loňském extrémně dobrém roce se zatím zdá, že letošek na trzích stejný příběh nenapíše. Zkraje února totiž globální trhy zažily jeden z nejprudších výprodejů posledních let. Ztráty sčítaly akcie...

16. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby...

Plánovaný festival doutníků se kvůli nedostatku financí a tlaku USA odsouvá na neurčito. Země tak přijde o miliony dolarů pro své zdravotnictví, které loni vynesly aukce luxusního tabáku. Kvůli...

15. února 2026  21:29

Budoucí výdělky dětí v chudších zemích ohrožuje slabé školství i jejich zdraví

Nigerijské maminky čekají na očkování svých dětí.

Zhoršující se kvalita zdravotní péče a vzdělání v řadě rozvojových států dětem dramaticky ohrožuje budoucí možné příjmy. Světová banka varuje, že při lepším rozvoji lidského kapitálu by mohly během...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.