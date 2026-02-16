Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Za výrobou souprav Airo stojí společnost Siemens a celkem jich americký vlakový dopravce Amtrak objednal třiaosmdesát. Prvních šest souprav má Amtrak nasadit na trať mezi Vancouverem v Britské Kolumbii s Eugene v Oregonu. V dalších měsících se nové vlaky mají dostat i do dalších amerických států, a to včetně Severní Karolíny, Maine nebo Pensylvánie, píše The Washington Post.
„Nové vlaky zajistí vyšší standard regionální a meziměstské železniční dopravy v USA. Nahradí soupravy, které jsou až padesát let staré,“ uvedl Roger Harris, který je prezidentem společnosti Amtrak.
Nová souprava Airo o šesti vozech, která už za pár měsíců vyjede mezi Vancouverem a Eugene, pojme až 317 cestujících. Ti jistě ocení praktické detaily nových vlaků. Mezi ně patří třeba držáky na tablet nebo speciální výklopné stolky. Každé sedadlo má navíc i vlastní zásuvku. Ačkoliv může jít o drobnost, právě o volné zásuvky se američtí cestující ve vlacích hádají velmi často.
Důraz se kladl i na bezbariérovost
Když Amtrak nové vlaky u výrobce objednával, kladl důraz také na bezbariérovost souprav. První snímky nových souprav ukazují, že společnost Siemens tento požadavek splnila. Handicapovaní ocení, že soupravy Airo mají pro invalidní vozíky zabudované i speciální zvedáky. Samozřejmostí jsou také tlačítka pro přivolání pomoci nebo popisky na stolcích v Brailově písmu. „Bezbariérovost je pro nás prioritou,“ doplňuje prezident Roger Harris.
Změnou jsou také toalety, které jsou u starších vlaků často v mizerném stavu. Ty v soupravách Airo ale mají cestující překvapit. Výrobce slibuje, že jsou velmi prostorné, a navíc plně bezdotykové. Cestující tedy nebudou muset třeba zavírat dveře loktem. Na toaletách pasažéry potěší také háčky na bundy a kabáty nebo speciální madla pro případ, že by vlak náhle zabrzdil.
Pasažéři ocení i panoramatická okna
Velkou změnou bude také interiér, který má proti starším soupravám nabízet mnohem více světla. Cestující se mohou těšit na panoramatická okna nebo sedadla, která není možné posouvat do kolen spolupasažérů, ale pouze dopředu. Součástí souprav má být také speciální jídelní vůz s nabídkou občerstvení.
Amtrak těží z toho, že obliba vlakové dopravy v USA poslední roky roste. Jen v roce 2025 přepravila tato společnost v USA celkem 34,5 milionů cestujících, což v meziročním srovnání bylo o 5 procent víc. „My hlavně chceme, aby se pasažérům v nových vlacích cestovalo mnohem lépe než dřív,“ upozorňuje Roger Harris.
Nejsou to ale pouze regionální linky, kde společnost Amtrak poslední měsíce investuje. Týká se to také vysokorychlostních tratí. Na přelomu loňského srpna a září vyjely na trať první soupravy vlaků NextGen Acela, které mohou dosáhnout rychlosti až 257 km/h a představují největší modernizaci americké vysokorychlostní železnice od roku 2000, uzavírá The Washington Post.