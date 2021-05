Amsterdam straní chodcům, stěžují si cyklisté. Nesmysl, brání se radnice

Cyklista byl kdysi v historickém městě pán a mohl se svobodně proplétat v centru města. Nyní však, alespoň podle cyklistů, dochází ke změnám. V nejlepším případě se na cyklisty v srdci města nově nahlíží jako na hosty, v tom nejhorším jako na vetřelce, kteří patří do krajních pruhů silnice, informuje deník The Guardian.

„Amsterdam je stále cyklistickým rájem, ale je stále obtížnější se pohybovat po centru na kole,“ komentuje aktuální problém Jan Pieter Nepveu, mluvčí amsterdamské pobočky tamní cyklistické unie.

„Začíná to vyhlášením pěší zóny, a než člověk naděje, od cyklistiky ho odradí obrubníky a poté ploty. Centrum se pomalu stává doménou chodců. Městský úřad bude nyní muset chránit cyklisty před nárůstem počtu chodců, turistů a cateringového průmyslu,“ doplňuje Jan Pieter Nepveu.

Rovněž upozornil na pomalu přibývající značky v řadě parků, které nabádají cyklistu dělit se o trasu s chodcem. Mnozí amsterdamští cyklisté ji považují za urážku. „Mnoho cyklistů bere jízdu na kole vážně, je to způsob dopravy, a ne zábava. Pro chodce a cyklisty je to stres, když se musí dělit o své místo,“ doplňuje Nepveu.

Cyklistické stezky, které dříve probíhaly skrze centrum, nyní změnily označení a jsou to nově chodníky, na nichž je cyklista pouze host. Změna legislativy vyburcovala minulý týden k protestu asi padesátku lidí na kolech, mezi nimiž byl i Saar Mullerová, osmašedesátiletá lékařka z Amsterdamu.

„Tento vývoj se zdá být součástí tendencí posledních let, kdy chodci dostávají stále více prostoru. Dopadne to tak, že cyklisté nebudou smět nikam,“ obává se lékařka. Koronavirový lockdown totiž podle ní způsobil, že cyklisté se po prázdném městě spíš projíždějí, než že se někam dopravovali. To podle ní zapříčinilo upřednostnění pěších.



Amsterdam je cyklistů

Mluvčí magistrátu ale razantně popírá, že by se město jakkoli snažilo cyklisty z centra vytlačit. „Značek se používá na místech, kde se cyklisté a chodci musí dělit o omezený dostupný prostor nebo tam, kde chce město odradit lidí od používání mopedů, například v parcích,“ uvedl. Podle něj město nemá rozhodně v plánu zakázat vjezd cyklistům do těchto míst.



Upozornil také na brzké dokončení cyklistické dálnice, kruhu, který bude spojovat celé městské centrum. „Amsterdam neustále hledá způsoby, jak udělat cyklistiku ve městě snazší, rychlejší a bezpečnější,“ doplnil mluvčí. Také počet parkovacích míst pro kola je velký a neustále podle něj roste.

Příští měsíc se otevře parkovací garáž pro kola na Leidseplein, jednom z velkých náměstí ve městě, ta pojme až dva tisíce kol,“ řekl mluvčí. Na hlavním vlakovém nádraží se nyní staví garáž s kapacitou až sedm tisíc kol, uzavírá The Guardian.